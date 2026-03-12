Martín asegura que "ya no existe" la resolución que rebajaba las penalidades por incumplimientos de ratios de personal

Archivo - Una persona en silla de ruedas se desplaza por los pasillos de una residencia de mayores. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha asegurado que "ya no existe" la resolución que rebajaba la penalidades a residencias y centros de día por incumplimientos de ratio de personal, aunque "sí existe otra instrucción que hizo el anterior consejero -del PSOE- Pablo Rubio, firmada en mayo del 2023, bajando las penalidades de muy graves a leves, porque sabía lo que estaba pasando y sabía que iban a cerrar las residencias".

Ha sido en una pregunta planteada por la diputada regional del PSOE, María Somalo, para conocer las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno de La Rioja "para garantizar el cumplimiento de los debidos ratios de personal en el ámbito de la atención de las personas dependientes en los centros sociosanitarios de La Rioja".

"EMPEORAR LA CALIDAD"

La parlamentaria socialista ha acusado al Ejecutivo riojano "establecer medidas que van dirigidas fundamentalmente a empeorar la calidad de la atención que se presta a las personas mayores y dependientes en nuestra comunidad autónoma".

Ha recordado que, en enero de 2024, "dictaron una vergonzosa resolución mediante la que despenalizaban el incumplimiento de los ratios de personal, no solamente en las residencias de personas mayores, sino también en los centros de día, y despenalizaban la falta de personal de todo tipo, de atención directa, de atención indirecta, es decir, barra libre a la desatención directa".

A continuación, le ha espetado que en febrero de 2025 "dictaron otra, que se puede considerar ilegal, con un decreto por el que establecían los ratios mínimos de personal en los centros residenciales para mayores, y por poner un ejemplo, he dicho que es ilegal, porque así lo dice el informe del Consejo Consultivo que se emitió, y porque claramente incumple los ratios que están establecidos a nivel nacional en nuestra comunidad autónoma".

Ha explicado que "si establecen una ratio de 0,31 gerocultor por usuario, a nivel nacional la ratio para este año 2026 es de 0,35, con eso lo decimos todo". Además, para concluir ha asegurado que "es una norma que además no establece ningún tipo de requisitos mínimos de personal en residencias en ninguno de los turnos de mañana a tarde, pero eso sí, en el turno de noche se vinieron ustedes arriba en un acto de generosidad y exigieron que hubiera un gerocultor por cada 50 usuarios".

En la replica de Martín le ha señalado que "este Gobierno lo que ha hecho desde el minuto uno es ver cuáles son las necesidades de los mayores". Ha apuntado que "la falta de profesionales impide, no solo

en residencias, también en el sistema sanitario, poder alcanzar ese nivel de enfermeras y de médicos que antes se supone que se exigía, pero que al final ninguna comunidad autónoma podía llegar a tenerla".

En este sentido, la consejera ha recordado que un año después del COVID, en 2021, "cuando los precios se habían disparado, cuando la situación era lo más inestable posible, el Gobierno de la señora Andreu firmó un acuerdo marco del que luego derivan los contratos con las residencias en el que todos los precios se establecieron a partir de un convenio de 2018". "Eso es no ayudar a los profesionales, eso es no tener en cuenta la realidad, eso es no tener ni idea ni de la realidad ni de la gestión", ha añadido.

Por ello, ha explicado la consejera "cuando entramos nosotros -en el año 2023- y viendo la asfixia, porque no se había hecho ni un solo modificado, ni siquiera cuando en el año 2022 apareció la guerra de Ucrania y disparó absolutamente todo, nos encontramos con una situación dantesca para las residencias y lo que se hizo fue de forma temporal, hasta que se aprobara el siguiente acuerdo marco, nosotros eximíamos esa cláusula del contrato, que no de la ley, para que las residencias pudieran, siempre que demostraran que habían hecho todo lo posible por tener profesionales, no se les penalizará con hasta 100.000 euros al año".

Ahora, ha precisado "ese acuerdo marco se ha hecho con las mejores condiciones". "La gestión no va ni de ratios, ni de algoritmos, ni de papeles, ni de leyes, ni de reglamentos, ni de instrucciones que se quedan en papel mojado, sino que va de realidad, y de escuchar las necesidades reales y de poner soluciones con presupuesto, con recursos humanos y con gestión".