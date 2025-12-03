Martín-Loeches duda de que "la IA nos haga menos inteligentes"

Conversación en Futuro en Español con Manuel Ríos, Manuel Martín-Loeches, moderado por Carlos Aganzo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Psicobiología y referente en neurociencia cognitiva, Manuel Martín-Loeches, ha afirmado que "no creo que la IA nos haga menos inteligentes" porque para que algo de esto suceda "se necesita mucho tiempo", y ahora todavía "está en pañales", pero hay que usarla "con prudencia".

Martín-Loeches ha intervenido en la conversación 'Efectos de la inteligencia artificial en la creación literaria', junto al novelista, guionista y director, con una destacada trayectoria en ficción literaria y audiovisual, Manuel Ríos, moderado por el director de la Fundación Vocento, poeta, escritor y periodista, Carlos Aganzo.

Ha sido en la inauguración de las XV Jornadas 'Futuro en Español', que hasta este jueves, se desarrollan en el Círculo Logroñés, que en esta edición aborda 'El español en la era de la Inteligencia Artificial', organizadas por diario 'La Rioja' y Grupo 'Vocento', y que cuentan con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, UNIR, Telefónica y la Fundación San Millán.

Martín-Loeches ha afirmado que no creía que "el cerebro humano vaya a peor por la IA", aunque "si que hay estudios que dice que quien la usa luego tiene problemas de coherencia". "No creo que la IA nos haga menos inteligente, porque, además para que algo así afecte se necesita mucho tiempo".

"Creo que va a pasar como con la escritura, con la imprenta, que siempre hubo voces de miedo, pero se han demostrado positivas, por lo que hay que se optimistas", ha añadido el catedrático de Psicobiología.

En este punto, ha señalado que el ser humano ahora "ya estamos sobre alerta, porque sabemos que hay alguien que quiere engañarnos, y poco a poco, tenderemos a la desconfianza para estar alerta". Todo ello, porque hay que tener en cuenta que "hay un 60 por ciento de probabilidad que las noticias sean inventadas, y lo sea con un propósito".

No obstante, ha apuntado que la IA "ahora está en pañales, pero hay que darle tiempo, porque ahora está especializada, cada algoritmo se ocupa de una cosa". Ha indicado, además, que "se equivoca todos los días, quiere satisfacerte y maquilla los errores, por lo que hay que estar vigilante"

Ríos, por su parte, ha apuntado que la IA "servirá para compartir conocimiento, y tendremos, por tanto, más capacidad y mejores conocimientos". A esto ha lamentado que "todavía hay mucha gente que cae en las noticias falsas, que se hace con la intención de enfrentarnos", y que "seamos cada vez más débiles".

El novelista ha reseñado que con la IA "se han usado libros sin permiso, algunos míos; porque eso es otra cuestión, la autoría es un tema de debate". "La legislación y los Gobierno van siempre por detrás, vamos solos y es un tema complicado", ha apuntado, para finalizar indicando que "no creo que nos vaya a quitar el puesto a muchos".

"LA IA COMO ALIADA"

Antes de la conversación, ha tomado la palabra la directora de diario 'La Rioja, Teresa Cobo, para dar la bienvenida, junto al rector de UNIR,

José María Vázquez García-Peñuela, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Éste último ha puesto en valor "la valentía y compromiso por un medio de comunicación que apuesta por el español, una lengua que se adapta a los cambios". Ante ello, ha destacado que "hablar de futuro y hablar de español es un binomio perfecto, porque es la lengua que más potencial de crecimiento tiene, y lo es, porque es materna".

El alcalde de Logroño ha asegurado que "no tengo duda que vivimos en un cambio de era, que es algo más profundo porque tiene un componente digital", si bien ha señalado que "lo que no va a cambiar va a ser el elemento del ser humano, a través del talento".

Por su parte, Vázquez-García Peñuela, ha destacado que, desde que hace tres años, se dejo de forma gratuita 'ChatGPT' "no se han dado cambios de relevancia". Ante ello, ha manifestado que "la mayoría de las personas que no tenemos conocimientos especializados en IA, compartimos la visión de que contemplaremos cambios no repentinos que se podrán asimilar, e incidirán positivamente, aunque habrá algunos riesgos", por lo que "iremos usando las aplicaciones prácticas de la IA casi sin darnos cuenta".

Cobo, en su intervención, ha recordado la participación en 2019 en el Foro del escritor fallecido, el 13 de abril de este año, Mario Vargas Llosa, repasando también la relación del literato con el vino de Rioja. También ha señalado, centrándose en el tema de las Jornadas, que la "IA hay que verla como aliada, y siempre cuando no suponga ahorrar periodistas, sino que sirva para ahorrar tiempo a los periodistas" para, finalmente, anunciar la 'Palabra con futuro 2025', que es 'correveidile'.