Martín no se arrepiente de acudir a la asamblea en Calahorra y si que le produjo "cierta tristeza" no poder explicarse

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Martín, asegura que no se arrepiente "para nada" de haber acudido a la asamblea de la Plataforma 'SOS Hospital de Calahorra', que concluyó con abucheos para Martín y el resto del equipo del SERIS que le acompañó. Si que ha indicado que tenía "cierta tristeza" de no poder explicar todos los pasos que "estamos siguiendo" para buscar "el fortalecimiento de todos el sistema sanitario riojano".

"Nuestra intención es hablar con todo el mundo, comunicar a todo el mundo; y estamos tan orgullosos de lo que se está haciendo que es que, de verdad, estamos a disposición de todo el mundo para contarlo", ha apuntado, para destacar que "la reacción de ayer ha sido que tenemos una bolsa de profesionales que quieren contar lo que están haciendo".

Martín ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas en la comparecencia de prensa, en la que se ha informado de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del SERIS. Ha señalado que la próxima semana se celebrará una reunión con representantes de la Plataforma, no en formato asambleario, para poder explicar cuestiones del Hospital porque "si que es evidente que hay una preocupación por el futuro del hospital".

La consejera ha recordado "no habíamos recibido ninguna propuesta para tener una reunión, ayer, con la Plataforma, pero si que recibimos una demanda de un grupo de alcaldes, porque entendían que se podía aclarar muchas cosas; de ahí que bajamos para dar la visión y a contar los pasos que se están dando y los pasos que ya se han dado y que se van a seguir dando".

En este punto, ha manifestado que le produjo "cierta tristeza" no poder explicar "contar la visión que desde el Servicio Riojano de Salud se ha estado trabajando con los profesionales de ambos hospitales para decirles, como no puede ser de otra manera, los pasos que se van a seguir dando".

"Yo ayer oí muchos errores, que no me dejaron y no pude explicar qué era lo que nosotros veíamos como error y se lo queremos explicar para, en la línea de la buena voluntad, del cariño que todos tenemos a nuestro sistema riojano, poder aclarar, poder trabajar juntos, poder trabajar de la mano, y por su supuesto sin enfrentar hospitales y profesionales", ha destacado

La consejera ha indicado que "desde el inicio con la estatutarización, y quiero recordar que fue una de las pocas cosas que pude decir, que ha habido una estatutarización voluntaria de más de 300 profesionales del Hospital de Calahorra".

"HAY CIERTA CONFUSIÓN"

A partir de ahí, Martín ha señalado que "hay cierta confusión, porque ellos hablan de desaparición de puestos, si bien no es una desaparición, sino una integración en el Servicio Riojano de Salud, que tiene una organización que es muy parecida al resto de los servicios sanitarios y que, por ejemplo, en vez de llamarse coordinaciones, se llaman jefaturas de servicio, jefaturas de sección y supervisión".

La consejera ha indicado que "queríamos haberles dicho que no solo

no se están quitando puestos o desmantelando, como ellos dicen, sino todo lo contrario, ya que en este momento, de cinco coordinaciones anteriores, se va a pasar a nueve jefaturas de sección, y se han aumento el número de jefaturas de servicio".

"Queríamos decirles también que todos estos pasos que se están dando son cambios importantes, porque hay que darse cuenta que se ha pasado de una fundación de derecho privado a una fundación de derecho público, y de la fundación de derecho público a la integración total en el Servicio Riojano de Salud, que es un cambio muy fuerte", ha añadido.

"SER MÁS FUERTES"

En este punto, Martín ha señalado sobre el Hospital de Calahorra que "no solo no se está desmantelando, sino que podemos decir alto y claro que se está fortaleciendo todo el sistema riojano de salud, y se está fortaleciendo gracias a la integración de un hospital de referencia en La Rioja Baja, como es el Hospital de Calahorra". "Y en este caso, con esa integración en un sistema público sanitario, lo que vamos a conseguir es atraer talento, hacer que seamos más fuertes todos, Hospital de Calahorra y Hospital San Pedro", ha destacado.

La consejera también ha señalado que "desde el Hospital San Pedro se estaba trabajando en cosas muy concretas de coordinación con atención primaria, que se va a poder extender a ese trabajo con los centros también de salud de Rioja Baja". "Yo les aseguro que son todo ventajas y es cierto que en determinados casos hay algunos trabajadores que, cuando es fundación de derecho privado, se goza de cierta autonomía y se goza de cierta forma de trabajar y un sistema público no puede permitir", ha apostillado.

"Todo eso -ha añadido Martín- en determinados casos, lleva a roces, pero yo, para tranquilidad de todos los profesionales, esto se ha acordado con los representantes de los profesionales". A continuación, ha aclarado que "ha habido ciertos roces, porque antes, cuando era un hospital independiente del Servicio Riojano de Salud, tenía un Comité de Empresa específico que, ahora no tiene ningún sentido si está integrado en un sistema, porque como en todos los sistemas sanitarios de España, de las comunidades autónomas, existe solo un Comité de Empresa para todos los profesionales de ese sistema público de salud"

Martín, además, ha querido dar las gracias y reconocer "a todos estos profesionales que están trabajando de forma callada, que están trabajando por el bien de ese sistema sanitario riojano, pero sobre todo por el bien del paciente, y que están haciendo que especialidad a especialidad, día a día, semana a semana, vayamos haciendo que cada vez quiera venir más profesionales a trabajar con nosotros".