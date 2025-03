La asamblea de 'SOS Hospital de Calahorra' finaliza con abucheos para la consejera de Salud

CALAHORRA (LA RIOJA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asamblea convocada por la plataforma SOS Hospital de Calahorra ha desbordado todas las previsiones de los organizadores con el salón mayor del Parador de Calahorra abarrotado de espectadores frente a los que han comparecido profesionales del Hospital de Calahorra y en el que han hecho acto de presencia, por sorpresa y de forma totalmente inesperada, las autoridades sanitarias riojanas con la consejera María Martín a la cabeza - que ha sido abucheada-, lo que ha terminado dando lugar a un careo entre las partes.

El acto, que ha comenzado a las 7 de la tarde ha tenido su origen en las sucesivas manifestaciones que profesionales del Hospital de Calahorra han venido celebrando en sucesivos miércoles ante la puerta principal del centro sanitario. Esta asamblea, ha confirmado la convocatoria de "una manifestación pro hospital" para el día 29 de marzo, sábado, a las 7 de la tarde desde la Plaza del Raso hasta el Ayuntamiento de Calahorra.

Al mismo tiempo tenía por objeto hacer partícipe de las reivindicaciones ya conocidas, pero principalmente la alerta por la "reducción de profesionales" y "la evidente carencia de algunos servicios en el Hospital de Calahorra".

Ha intervenido en primer lugar Beatriz Cervera, auxiliar de enfermería en el hospital calagurritano desde 2005, para poner de manifiesto "la carencia de especialistas en urología, oftalmología y cardiología". Por su parte, Ana Carmen Morales, también auxiliar de enfermería en su caso desde 2001, ha recordado que el centro en el que trabaja "cuida de la salud de una cuarta parte de los riojanos" y ha subrayado que a día de hoy "resulta dificilísimo encontrar personal médico que quiera trabajar en el Hospital de Calahorra". Este sería uno de los problemas que afecta al Hospital de Calahorra, si bien ha quedado de manifiesto que es un mal que sufren todos los hospitales comarcales de todas las comunidades, incluidos algunos tan cercanos como los de Estella o Tudela.

Morales ha hecho un repaso cronológico señalando que al decaer la figura del hospital como Fundación privada en mano pública e integrarse su personal en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) "esa tendencia se invirtió hasta el año 2023 en el que de nuevo vuelven a faltar facultativos y se decapitan las direcciones médicas trasladándolas a Logroño".

SUPRESIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS INTEGRADOS EN CALAHORRA

Artur Yesayan, neumólogo del Hospital de Calahorra, ha defendido al centro calagurritano poniendo ejemplos sobre la agilidad con la que funciona. Una agilidad que "cree se perderá si se dirige desde Logroño". Yesayan ha sido muy duro al criticar el deseo de los facultativos de Logroño de incrementar sus parcelas de control, según ha venido a decir.

Por su parte, Jesús Castiella, internista, ha planteado otra de las reivindicaciones diciendo que "la integración del hospital en el SERIS era absolutamente necesaria; pero se ha hecho sin contar con nosotros -refiriéndose a los profesionales del Hospital de Calahorra- por lo que cree que lo que está ocurriendo es una "desintegración" con una falta de "autonomía de gestión" para pasar a depender del Hospital San Pedro de Logroño. Castiella ha abogado por un "sistema colaborativo entre los dos hospitales con sus propios equipos directivos".

Este médico ha asegurado que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) publicada por la Consejería de Salud "no figura ningún médico para Calahorra" y ha añadido que tampoco hay un gerente en Hospital de Calahorra y que le gustaría que le explicasen todas estas cosas.

ABUCHEOS

En ese momento la consejera de Salud, María Martín, que venía siguiendo las intervenciones en pie, desde un lado de la sala, ha querido intervenir para "dar esas explicaciones", pero ha sido en vano en un primer momento.

Martín, que estaba acompañada por principales cargos de su consejería y por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha podido intervenir finalmente ofreciendo "una reunión a la plataforma la semana que viene". La consejera ha tratado de explicar los cambios organizativos con el Hospital de Calahorra integrado en el SERIS, sin concretar sobre las soluciones para los problemas del Hospital de Calahorra.

También ha mantenido un corto pero incómodo careo con una de las convocantes al afirmar que muchas de las reivindicaciones no afectan al personal estatutario del hospital sino al laboral. Si bien ha habido entre los congregados personas que han respetado e incluso aplaudido la intervención de la consejera, sus palabras no han calado entre un público que mayoritariamente no ha demostrado demasiado interés en escucharla y que ha llegado a abuchearla.

LOS COMPROMISOS DE LA CONSEJERA DE SALUD

Tras abandonar el salón del Parador Quintiliano y a las puertas del mismo, María Martín se ha dirigido a los medios de comunicación para transmitir varios compromisos. En primer lugar ha recordado los problemas que las Urgencias del Hospital y el servicio de partos atravesó en la pasada legislatura para venir a decir que los problemas de servicio no son nuevos.

Después ha negado rotundamente que su departamento esté reduciendo el personal en el Hospital de Calahorra y se ha comprometido a publicar cifras comparativas para demostrarlo.

Martín ha dicho que su presencia en Calahorra tenía como objetivo transmitir un mensaje de tranquilidad: "El Hospital de Calahorra, para el Gobierno de La Rioja es el centro de referencia para toda La Rioja Baja. Vamos a potenciar y hacer crecer un hospital que ha sido bandera del la sanidad riojana y lo va a seguir siendo. Nos interesa que el Hospital de Calahorra vaya como un tiro", ha añadido.

La consejera ha dicho que ha oído de boca de los asamblearios "muchos errores que ojalá sepamos ir aclarando". Martín ha insistido en que hay más de 300 trabajadores estatutarios que sí están de acuerdo en los cambios organizativos y ha recordado que los sindicatos -a excepción de CCOO- han aceptado las condiciones de la Consejería de Salud para el hospital calagurritano.

Sobre los servicios que faltan en el Hospital de Calahorra, la consejera ha dicho que "en realidad esto viene sucediendo desde hace muchos años y ocurre en el Hospital de Calahorra, en el Hospital San Pedro y en Atención Primaria". Ha subrayado que este problema ha sido transmitido hasta la saciedad al Ministerio de Sanidad solicitando repetidamente que se amplíen las plazas de MIR. Sobre este particular se ha comprometido a que el centro calagurritano tenga "más cardiólogos de los que ha tenido en toda su existencia".

Igualmente se ha comprometido "absolutamente" a que dentro de un tiempo el Hospital de Calahorra cuente con todos los facultativos que necesite, argumentando que "es obligatorio sacar las convocatorias para dotar los puestos de trabajo" y enfatizando que éstos "ya están publicados en el BOR".

En cuanto a los coordinadores de servicio, la consejera de Salud ha asegurado que ya existen y van a estar en Calahorra "porque eso está regulado (...) y los coordinadores serán estatutarios como está establecido". En cuanto a la falta de médicos para Calahorra en la RPT de Salud, María Martín ha dicho: "¿En qué cabeza cabe que el Hospital de Calahorra no vaya a tener médicos?". Así, ha prometido que próximamente se conocerá la dotación en facultativos que además de obligatoria viene condicionada por los convenios de atención que asegura que se van a firmar próximamente con la comunidad Navarra para atender a pacientes de aquel lado de la ribera próximos a Calahorra.