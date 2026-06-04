Martín tilda de "irresponsable" que "quien ha provocado" la huelga de médicos "intente poner el foco" en las CCAAs

Archivo - Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha tildado de "irresponsable" que "quien ha provocado" la huelga de médicos "intente poner el foco" en las comunidades autónomas. Ha asegurado que el Estado "tiene la competencia de aprobar el Estatuto Marco", por lo que "negocie con quien tiene que negociar".

Ha sido en el Parlamento, en respuesta a una pregunta, planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel González de Legarra, sobre "cómo explica el Gobierno que los médicos del SERIS denuncien problemas estructurales de planificación, plantillas y organización que son competencia exclusiva del Gobierno de La Rioja, mientras la consejera de Salud sigue señalando como único responsable al Ministerio de Sanidad".

Ésta última ha reclamado al Gobierno central que "deje de enfrentar categorías profesionales y que deje de enfrentar a la ciudadanía con todo lo que se mueve". Ha señalado al PSOE que "es diferente estatuto marco de mesa sectorial, competencias del Gobierno y competencias de la Comunidad Autónoma", para, a continuación, realizar un repaso a las últimas informaciones sobre el tema de la sanidad.

En las mismas, ha indicado la consejera "la profesión médica reprocha al Ministerio de Sanidad su falta de gestión y sale en defensa de la dignidad y ética médica; estamos hablando de cosas muy serias, porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos de España".

"Estamos hablando que en algunas comunidades autónomas se está llegando a nivel de listas de espera de la pandemia" ha lamentado Martín, quien ha reclamado al Ejecutivo central y al PSOE que "deje de confundir a la población", así como que "ya vale de destrozar el Sistema Nacional Sanitario".

González de Legarra, por su parte, ha acusado a Martín de "desviar la responsabilidad hacia el Ministerio de Sanidad", cuando las "competencias en materia de personal, de planificación, de organización del SERIS y de competencia de condiciones laborales de personal no son del Ministerio", sino que "son exclusivamente del Gobierno de La Rioja".

Para el parlamentario socialista, la consejera "está intentando engañar y confundir a la ciudadanía, porque durante estos años este sistema sanitario se ha gestionado y se ha sostenido gracias al sobresfuerzo de los profesionales y cuando esos profesionales ahora están agotados y le han dicho basta, sigue empeñada en seguir mintiendo y culpando a Madrid de lo que le corresponde en exclusiva".

González de Legarra ha afirmado que "han sido los propios médicos quienes han desmontado públicamente su relato; son los médicos quienes le están diciendo que existe una falta de planificación sanitaria en La Rioja, y son los que denuncian plantillas insuficientes y le recuerdan que las comunidades autónomas tienen capacidad suficiente, exclusiva y directa para actuar".

"Son los médicos que están en huelga los que le están diciendo a usted y a su gobierno que deje de esconderse detrás del Ministerio y empiece a asumir sus responsabilidades", ha concluido el diputado regional del PSOE.

TALENTO SANITARIO

Por otra parte, Martín ha sido preguntada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Olarte, sobre su valoración sobre la estrategia puesta en marcha para captar talento sanitario e incrementar el número de profesionales médicos en el Servicio Riojano de Salud.

Ha señalado que el Ejecutivo riojano "valora de forma muy positiva la estrategia de captación y fidelización de talento sanitario que se ha desarrollado en la presente legislatura. Y es una estrategia que está permitiendo reforzar, no solo las plazas de estudiantes de formación sanitaria especializada, sino las plantillas médicas del servicio riojano de salud".

De hecho, "se está incrementando la capacidad de atracción de profesionales y está mejorando la estabilidad de empleo sanitario en esta comunidad".

Martín ha indicado que "pensando en el largo plazo, sin echar responsabilidades a los demás, cumplimos con las nuestras y el Gobierno de La Rioja considera que la estrategia puesta en marcha desde el inicio de esta legislatura está ofreciendo resultados positivos y objetivamente medibles".

Para la consejera "lo que hay que hacer es actuar, no mirar para otro lado, no ser el avestruz e impulsar una estrategia que sea basada en el incremento de plantillas, en la estabilización de la salud", por lo que "creo en la fidelización de residentes, en el fortalecimiento de la capacidad docente y en la mejora de las condiciones profesionales".

En este punto, ha señalado que "uno de los pilares fundamentales ha sido el incremento sostenido de plantillas médicas; en el Hospital San Pedro se ha pasado de 561 médicos plazas médicas en 2023 a 631 en 2026, con un incremento del 12,5 por ciento".

Ha añadido que "en atención primaria y Servicio de Emergencias, 061, hemos pasado en plantilla de 406 facultativos en el año 23 a 418 en el año 26; y por su parte, con la integración del Hospital Universitario de Calahorra dentro de esa estructura del Servicio Riojano de Salud, ello ha permitido incorporar a los 129 que estaban en 2023 y ampliarlo a 144 en 2026".

Olarte, en su intervención, ha recordado que "recientemente se ha producido la despedida de los médicos internos residentes que finalizan su periodo de formación especializada en los centros del servicio riojano de salud, siendo un total de 46 los profesionales los que lo han completado". De éstos, 19 han sido de Atención Primaria, mientras que 27 forman parte de atención hospitalaria.

Ante ello, ha señalado que "el Gobierno de La Rioja mantiene una estrategia para atraer y retener talento sanitario, que ha hecho que bastantes de ellos hayan apostado por continuar su carrera en La Rioja, porque cerca del 70 por ciento optan por quedarse a trabajar en el Servicio Riojano de Salud".