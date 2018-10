Más de 100 profesionales del San Pedro participan en una jornada sobre cómo evitar prácticas clínicas innecesarias

Publicado 15/06/2018 10:08:47 CET

LOGROÑO, 15 Jun.

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha participado, junto a más de 100 profesionales del Sistema Público de Salud de La Rioja, en la jornada 'Recomendaciones para una práctica adecuada (Right Care)', impartida por el profesor y doctor en Medicina Jordi Varela.

El objetivo de esta jornada ha sido buscar líneas de actuación que promuevan la mejora de la asistencia, la eficacia y la eficiencia del sistema sanitario, evitando la realización de procedimientos innecesarios que puedan dañar al paciente.

Según Varela, el 'right care' se define como "la atención sanitaria que aporta más beneficios que efectos no deseados, que tiene en cuenta las circunstancias de cada paciente, sus valores y su manera de ver las cosas, y que, además, se sustenta en la mejor evidencia disponible y en los estudios de coste-efectividad".

En este sentido, Varela ha argumentado que "las prácticas innecesarias consumen entre el 25% y 33% de nuestro presupuesto sanitario", por lo que es necesario "revisar y constatar una y otra vez la evidencia científica". De este modo, el doctor en Medicina ha abogado por "promover las prácticas clínicas que generen valor, escuchar más a lo que dicen los pacientes, realizar un mayor análisis de los errores, y apostar por una medicina más personalizada y en equipos multidisciplinares".

Desde abril de 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja con distintas sociedades científicas en esta línea de trabajo para evitar las prácticas clínicas innecesarias, a la que se están sumando las Comunidades Autónomas, como respuesta a una propuesta de la Sociedad Española de Medicina Interna de acordar recomendaciones de "no hacer" basadas en la evidencia científica.

El proyecto 'Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España' persigue el objetivo de disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias.