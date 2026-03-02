Más de 110 comercios volverán a la calle en la 24ª edición de Logrostock con sus mejores productos y novedades de ocio

El comercio de la ciudad vuelve a la calle en la 24ª edición de Logrostock con novedades de ocio y los mejores productos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Moda, calzado, hogar, regalos, complementos... la oferta comercial de la capital riojana vuelve al centro de la ciudad, en pleno Espolón, para disfrutar este próximo fin de semana (6,7 y 8 de marzo) de la 24ª edición de Logrostock. La principal feria de oportunidades y comercio de proximidad de La Rioja saca de nuevo sus comercios a la calle para aprovechar sus 'stocks' y ofrecer lo mejor a sus visitantes.

Tras el éxito de la anterior edición, con un total de 117.500 visitantes -de los cuales 30.000 eran de fuera de La Rioja- este año quieren incrementar esas cifras. Para ello recuerdan que la inauguración será el próximo 6 de marzo a las 10,00 horas y se desarrollará hasta el domingo.

111 COMERCIOS DIFERENTES

Participarán 111 comercios diferentes, en un total de 156 stands, que albergan una amplia variedad con 28 sectores representados. Como en otras ocasiones, también contarán con locales que participarán desde su propio establecimiento. El presupuesto es de 208.800 euros, de los cuales la ADER aporta 75.000, el Ayuntamiento de Logroño 65.000 y el resto (un 33%, sobre 68.000 euros) lo pagan los propios comerciantes.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha presentado esta nueva edición junto a Luis Pérez, gerente de la ADER, y el presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio, Fernando Cortezón.

En su intervención, Miguel Sáinz ha asegurado que el comercio logroñés vive un periodo "esperanzador". Tras agradecer a todos los profesionales del sector que "cada día levantan sus persianas para mostrar lo mejor de sus productos y trato humano", el concejal ha recordado que en 2025 "la balanza entre comercios que cierran y que abren ha sido similar con solo tres comercios más cerrados que abiertos".

"SE HA DETENIDO LA BAJADA DE LOS COMERCIOS"

"Se ha detenido la bajada de los comercios a pesar de estar en un entorno complicado porque algunas de las grandes locomotoras comerciales han dejado la ciudad por políticas propias". Pese a todo, indica Sáinz, "ahí están los comerciantes, manteniendo el pulso".

El concejal también ha detallado que, en esta nueva feria, habrá importantes novedades con el fin de atraer todavía a más visitantes e incrementar las cifras. Para ello contarán con la 'influencer' riojana, Carla Pérez, creadora de contenido sobre moda que cuenta con 267.000 seguidores, que irá a Logrostock en la apertura y en el cierre y que "proyectará Logrostock para toda España".

También se ha mejorado la oferta de ocio alternativa para padres, madres, jóvenes y niños para que "paseen por Logrostok" y descubran los comercios. Habrá mejoras de oferta de ocio simultáneo, con realidad virtual, vídeos 360, o una cabina photocall en el centro del Espolón.

Entre todos aquellos que participen en el Fotomatón 360 y en la cabina de fotos, se sortearán cuatro sesiones de escape room en Asalto al Cole y 4 sesiones de acceso por horas al centro de ocio y realidad virtual VR World.

Para los más pequeños, además, habrá ludoteca, talleres infantiles, magia y clown.

También estarán presentes la Asociación de Comerciantes ACOVARA y Pérez Galdos 21. Con respecto a las entidades del tercer sector ha destacado la iniciativa de la FER 'Consumo Gusto', una tarjeta de fidelización "que queremos que se vaya ampliando".

Pero como ha destacado, Logrostock no solo son los días de feria. "Hay personas que acuden al Espolón y descubren un comercio nuevo que después sigue visitándolo" por lo que también analizarán las ventas posteriores que se puedan llevar a cabo a raíz de Logrostock.

ASPECTO SOCIAL DE LA FERIA

Por su parte, Fernando Cortezón ha destacado el aspecto social de la feria ya que contarán también con stand diferentes asociaciones como la AECC, protectora de Animales o Asociación Ucrania Rioja que darán a conocer sus actividades.

Cortezón ha explicado que cada comerciante que haya querido participar en la feria debe aportar 320 euros por el primer stand y 555 euros si es doble. Los 'stands premium' -situados en las esquinas- pagan 2.000 euros y la participación del propio establecimiento es de 75 euros. El horario es ininterrumpido de 10,00 a 21,00 horas el viernes y el sábado y de 10,00 a 20,00 horas el domingo.

APOYO DE LA ADER

Finalmente, Luis Pérez ha puesto en valor el apoyo de la ADER a los comercios con diferentes líneas de planes estratégicos de subvenciones y apoyos directos a los comerciantes minoristas para que puedan mejorar sus inversiones, activos y tecnologías.

Ha animado a todo el mundo, tanto de Logroño como de fuera de la capital y de la comunidad autónoma, a que "vengan a la ciudad y que descubran que Logroño es una gran ciudad comercial, turística y hostelera y hotelera".

DATOS

Según los datos de la Cámara, el perfil más habitual de la persona que se acerca a la feria es el de una mujer, de entre 36 y 45 años, de Logroño y que acude acompañada de la familia. Respecto al grado de satisfacción de los asistentes, en la última feria celebrada, los visitantes de otorgaron a la feria una nota de un 8 sobre 10.

Asimismo, hasta un 78% afirmó haber aprovechado su visita a Logrostock para realizar compras -el 61% con un importe superior a 30 euros- y un 97% señaló que tenía intención de regresar en la próxima edición.

En 2025, la feria recibió un total de 117.525 visitantes, de los que 30.556 son de fuera de La Rioja. Se registraron un promedio de 98 operaciones por comercio.

Toda la información de la feria, con horarios y comercios participantes, está a disposición de los visitantes en; Logrostock.com