Más de 150 asistentes y cerca de 30 profesionales, en el V Congreso en La Rioja de personas con cáncer y sus familiares

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 asistentes y cerca de 30 profesionales han participado este miércoles en el V Congreso en La Rioja de personas con cáncer y sus familiares, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y que se ha desarrollado en el CIBIR.

En esta edición, Elena Eguizábal, presidenta de la Asociación en La Rioja; Luis Ángel González, gerente del SERIS; y Juan Carlos Oliva, gerente de la Fundación Rioja Salud, han sido los encargados de realizar la inauguración del Congreso, un evento que se ha convertido en un espacio en el que expertos de los ámbitos sanitarios y científicos, así como profesionales de la organización, han dado respuesta a pacientes con cáncer y sus familiares.

Tras la inauguración, se ha presentado una gran novedad para las personas con cáncer, el 'cuaderno del paciente', una herramienta desarrollada por los profesionales de la Asociación en La Rioja, y que acompañará durante el proceso de la enfermedad a todos los pacientes que pasen por la Asociación.

Ha continuado con una mesa redonda moderada por el doctor Alfonso Martín, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital San Pedro, en la que se abordaron los 'Nuevos tratamientos en cáncer: protonterapia, terapias dirigidas y más'.

Tras la pausa café, se ha dado paso al coloquio 'Del laboratorio al paciente', en el que Naiara Cambas, directora de divulgación científica de la Asociación, ha puesto de manifiesto la gran labor investigadora que se desarrolla en la comunidad desde el año 2014, y en la que la Asociación en la Rioja ha destinado más de 2 millones de euros.

En la segunda mesa redonda, diferentes profesionales del ámbito sanitario han tratado el 'Abordaje multidisciplinar en el paciente con cáncer', para continuar con la presentación de la 'Unidad de Ensayos clínicos de La Rioja', moderada por Eduardo Mirpuri, responsable de investigación en el CIBIR.

La jornada de mañana ha finalizado con testimonios y experiencias de tres pacientes y familiares, moderados por la psicóloga de la Asociación, Esther Gil.

Ya en el turno de tarde, se dará paso a la realización de 4 talleres simultáneos a través de la voz experta de profesionales de la Asociación y externos vinculados al cáncer.

En esta parte del congreso, pacientes y familiares podrán conocer más de temas como 'Logopedia y cáncer', 'La tiranía de la felicidad y el derecho a estar mal', 'Autocuidado emocional y cáncer' y 'Pautas de comunicación con hijos adolescentes y niños'. Además, es una oportunidad para resolver dudas e inquietudes de todos ellos.

Como punto final, el doctor Mariano Ponz Sarvisé, investigador principal del grupo de Oncogenes y Dianas Efectoras de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), impartirá una conferencia magistral sobre tumores en vías biliares.

La clausura del congreso, antes de la actuación musical de la cantautora 'Luna Pascual', se llevará a cabo contando con la intervención de Conrado Escobar, alcalde de Logroño y de Elena Eguizábal, presidenta de la Asociación en La Rioja, quien aprovechará para agradecer la presencia de todos los participantes, y para recalcar la importancia de la involucración del tejido empresarial en la realización de eventos como este Congreso.

Una jornada para hablar de cáncer y tratar todos los aspectos y ámbitos que rodean y en los que afecta la enfermedad cuando se produce el diagnóstico. Una jornada para compartir experiencias, situaciones, necesidades y emociones entre pacientes y familiares.

La Asociación Española Contra el Cáncer lidera el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer, mejorar la vida de las personas con la enfermedad y fomentar la equidad ante ella. La Asociación trabaja para garantizar la continuidad asistencial para que todas las personas con cáncer tengan acceso a nuestros servicios.

Este Congreso está organizado gracias al patrocinio de Johnson & Johnson, Daiichi-Sankyo, Gobierno de La Rioja, Fundación Rioja Salud y Centro de Investigación Biomédica de La Rioja.