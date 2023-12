Más de 400 vecinos de Rincón se manifiestan en Logroño contra el proyecto de la variante Norte del ferrocarril

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 vecinos de Rincón de Soto se han manifestado desde la plaza del Ayuntamiento de Logroño hasta la Delegación de Gobierno en La Rioja, situada en el Paseo del Espolón de la capital, para mostrarse en contra del proyecto de la variante Norte del ferrocarril.

Los vecinos se han concentrado a primera hora de la mañana en el municipio, donde han compartido una 'chocolatada', para posteriormente acudir a Logroño, aparcando en los aledaños de la plaza de toros de 'La Ribera' y Riojafórum. De allí, se han dirigido al Ayuntamiento de Logroño donde se ha iniciado la marcha de protesta.

La misma ha ido encabezada por un 'trenecito' a la que seguían los 'rinconeros' con una pancarta principal en la que se leía '¡Cumplan la Ley! Rincón de Soto no se vende'. Además han portado otras, así como carteles, que indicaban 'Stop a la Variante Norte'; 'Si, a la voz de Rincón'; 'Rincón Unido, no a la variante Norte. No por lo mejor de Rincón. Perdemos Todos' o 'Diálogo si, imposición no'.

Además, se han coreado consignas en contra de las obras en dicha variante, así otra como "Rincón Unido, jamás será vencido", al tiempo que en la Delegación de Gobierno se ha realizado una alegoría de qué pasaría en la población de desarrollarse el proyecto Norte.

"UNA ABERRACIÓN"

El portavoz de la Asociación de Vecinos de Rincón de Soto, Adolfo Nájera, ha declarado a los medios de comunicación que con la acción de hoy "estamos defendiendo que no se acometa esta aberración con nuestro pueblo y que se escuche la voz histórica de 20 años de Rincón, que está pidiendo una solución que es menos gravosa para el futuro de nuestro pueblo y que no entendemos por qué no se puede aplicar".

Ha destacado Nájera que "le pedimos a través del diálogo, del consenso, a los políticos que, por favor escuchen al pueblo, que hay posibilidad para minimizar esos impactos; Rincón nunca se opone al desarrollo del tren, nos parece que es un aspecto positivo, pero si hay una solución que es menos gravosa, ¿por qué no aplicarla?".

Para el portavoz de la asociación, la opción que ha aprobado el Ministerio es una "aberración porque quieren sacar las vías del pueblo, pero esta variante Norte las deja al lado de las casas de esa zona Norte, así como la mete en una zona de naturaleza inundable según Confederación, de alta peligrosidad para inundaciones, según dice el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables".

Con ello, ha proseguido, "estamos arriesgando la vida de muchas personas y lo que nos han justificado que por la inmediatez la Administración Central ha firmado un documento de responsabilidad ante accidentes y daños, pero nosotros decimos que no es un documento de responsabilidad, es un documento de irresponsabilidad, porque cuando hay otras posibilidades que no exigen esos problemas, ¿por qué no se tienen en cuenta?".

"Entonces, es un desastre porque pasa por el corazón de Rincón de Soto, por el Ebro, por el valle, por las huertas históricas, por los regadíos, entonces, habiendo otras posibilidades que, por favor, escuchen a Rincón", ha afirmado Nájera.

Ha dejado claro que "esto no es un movimiento político, esto es un movimiento vecinal, que pide por su pueblo, ya que llevamos 20 años pidiendo lo mismo; entonces no entendemos por qué se rompe ese consenso de años por una decisión, por una medalla política", para a continuación, asegurar que "las medallas políticas con pueblos no se juegan".

Nájera ha lamentado "la administración ha tomado una decisión de una huida hacia adelante y pase lo que pase, por el hecho y argumento de la inmediatez, de llevar para adelante el asunto", por lo que "no nos ha quedado más obligación que buscar la protección de la justicia".

"Es una tristeza que nuestra Administración, que tendría que velar por proteger los derechos de los vecinos, que tengamos que decirle que cumpla la ley", ha concluido.