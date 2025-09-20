Más de 50.000 personas celebran en Logroño el disparo del cohete de San Mateo 2025

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha lanzado el cohete anunciador que marca el inicio oficial de las fiestas de San Mateo 2025 ante más de 50.000 personas (30.000 personas en la Plaza del Ayuntamiento más 20.000 personas situadas en las calles adyacentes).

Con este acto multitudinario y sin incidentes reseñables, la ciudad ha dado la bienvenida a una semana repleta de actividades para todos los públicos. Los encargados del lanzamiento de este cohete desde el balcón de la plaza del Ayuntamiento han sido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y los Vendimiadores, Judith y David.

En este acto, cargado de tradición y simbolismo, también han participado el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, y la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha compartido un mensaje de entusiasmo y unidad: "Que esta alegría llegue a todo el mundo y que ahora nos oigan en toda España. Logroñesas, logroñeses, ¡Viva La Rioja, viva la mejor ciudad del mundo, viva Logroño, y vivan las mejores fiestas del mundo! ¡Viva San Mateo, a disfrutar!".

EL HIMNO A LOGROÑO

El himno a Logroño, que fue oficializado el año pasado, ha vuelto a cobrar un protagonismo especial al ser coreado por todos los asistentes, y ha vuelto a estar presente la pancarta que ya se mostró el año pasado y en la que se puede leer la parte más reconocida del mismo: "Nadie en Logroño se siente extranjero", que permanecerá en la plaza durante todas las fiestas.

La música este año la ha puesto DJ Carmen de la Fuente, quien ha sido la primera mujer en actuar en el tradicional disparo del cohete, Una artista nacional de referencia en la escena electrónica, con más de 200.000 seguidores en redes sociales y una sólida carrera internacional en clubs y festivales de Berlín, Ámsterdam y Lisboa.