Más de 700 agentes de Guardia Civil velaron por la "total normalidad" y "sin alteraciones significativas" de Holika 2026

Balance de la Guardia Civil durante el Holika 2026 - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja desplegó un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del Festival "Holika 2026", celebrado en Calahorra, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y vial, mantener el orden público, prevenir la comisión de delitos y controlar los accesos al recinto y a la localidad.

El operativo, diseñado con carácter preventivo, permitió que el festival se desarrollara con total normalidad y sin alteraciones significativas del orden público, gracias a la planificación previa, a la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de organismos implicados, así como a la rápida capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Para ello se movilizó un contingente de 708 agentes pertenecientes a diferentes especialidades: Seguridad Ciudadana, USECIC, Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, Servicio de Información, Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Servicio Cinológico, con perros detectores de drogas, SEPRONA, así como unidades especializadas en el uso de drones y sistemas antidrones.

El dispositivo se desarrolló de forma coordinada con la Policía Local de Calahorra, Bomberos, Protección Civil, los servicios sanitarios y el resto de organismos participantes, garantizando una respuesta conjunta y eficaz durante toda la celebración del festival.

BALANCE DE ACTUACIONES Y CONTROLES.

Durante las jornadas del festival, los agentes desarrollaron una labor preventiva en los accesos al recinto y en las principales vías de comunicación, estableciendo un total de 75 puntos de verificación y control.

Hubo, en total, 11.340 personas identificadas o controladas; y 3.769 vehículos inspeccionados, entre turismos y autobuses procedentes de La Rioja y de otras provincias.

En cuanto a seguridad ciudadana, como resultado de los dispositivos preventivos se tramitaron 56 denuncias administrativas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública; 1 denuncia por desobediencia a agentes de la autoridad; y 1 denuncia por tenencia de arma blanca.

Además, se registraron 3 personas detenidas y 1 investigada por delitos contra la salud pública; 1 persona detenida como presunta autora del hurto de teléfonos móviles en el interior del recinto; y 1 persona detenida por encontrarse sobre ella un señalamiento judicial en vigor.

SEGURIDAD VIAL.

La Agrupación de Tráfico reforzó los controles preventivos de alcohol y drogas con los 3.739 pruebas de alcoholemia realizadas, de las que 19 arrojaron resultado positivo.

Se efectuaron 31 pruebas de detección de drogas, con un total de 13 resultados positivos, principalmente por consumo de THC, cocaína y metanfetaminas.

Se formularon 95 denuncias por infracciones a la normativa de seguridad vial.

Em resumen, el Festival "Holika 2026" se desarrolló sin registrarse alteraciones significativas del orden público, gracias al amplio dispositivo preventivo establecido y a la rápida actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los distintos servicios de emergencia desplegados durante todo el fin de semana.

La Guardia Civil desea agradecer el comportamiento ejemplar y la colaboración mostrados por la inmensa mayoría de los asistentes, cuya actitud cívica contribuyó decisivamente al normal desarrollo del evento.

Asimismo, reconoce el excelente trabajo de coordinación realizado con la Policía Local de Calahorra y con el resto de organismos y servicios de emergencia, cuya cooperación resultó fundamental para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de esta importante cita musical.