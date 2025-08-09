Archivo - Más de 110 empresas colaboran en La Rioja con el programa Incorpora de la Fundación - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales que permite ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

Durante los seis primeros meses del año, el programa ha facilitado 227 inserciones laborales en La Rioja gracias a la colaboración de 83 empresas. En el conjunto de España, se han registrado 21.003 inserciones con la implicación de 9.633 empresas.

"Cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables: también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, y refuerza la autoestima. Detrás de cada inserción hay una historia de superación que nos recuerda que todos merecemos una oportunidad. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social", ha explicado el subdirector general de la Fundación "la Caixa", Marc Simón. Más de 80 empresas fomentan el empleo inclusivo en La Rioja con el programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa'

UN MODELO DE COLABORACIÓN QUE TRANSFORMA

El programa Incorpora de la Fundación "la Caixa" facilita la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de una red de colaboración entre entidades sociales y empresas. Además de conectar a personas con ofertas de empleo, el programa promueve una cultura de la contratación inclusiva y fortalece los vínculos entre el tejido social y el empresarial.

Al implicar activamente al mundo empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente. Las empresas participantes reconocen que apostar por el talento diverso no solo mejora el clima laboral, sino que también refuerza su compromiso social y contribuye a una economía más justa y sostenible.

Desde su creación han confiado en Incorpora más de 92.000 empresas contratantes en España pertenecientes a sectores como la hostelería, el comercio, la logística, la limpieza, el transporte o la atención sociosanitaria.

UN TRABAJO EN RED DE ENTIDADES Y TÉCNICOS

La integración laboral es posible gracias al trabajo en red de los 1.032 técnicos de Incorpora, que diseñan itinerarios personalizados de inserción adaptados a cada persona. El enfoque del programa parte del reconocimiento del potencial individual y promueve la participación activa de los usuarios para lograr una inserción eficaz. Que cada persona se sienta protagonista de su propio proceso es clave para aumentar su autonomía y garantizar el éxito del acompañamiento.

Esta atención personalizada, junto al seguimiento continuado antes, durante y después de la contratación, permite superar las barreras que dificultan el acceso al empleo de quienes participan en el programa y mejorar su tasa de actividad y empleabilidad.

Incorpora, con la implicación de 413 entidades sociales en todo el país, ha atendido durante 2025 a 57.868 personas en situación de vulnerabilidad ante el empleo. Formación para mejorar la empleabilidad En un contexto en el que las empresas tienen cada vez más dificultades para encontrar perfiles con las competencias adecuadas, Incorpora impulsa acciones formativas alineadas con las necesidades reales del mercado laboral. Estas formaciones se diseñan con la implicación directa de las empresas, lo que facilita una conexión efectiva entre la oferta y la demanda.

En el primer semestre de 2025 se han desarrollado 138 cursos en el conjunto de España, en los que han participado 2.064 personas, de las cuales el 52 por ciento ha accedido a un empleo tras finalizar la formación.

Además de reforzar conocimientos técnicos, estos cursos también se centran en las habilidades transversales más valoradas por las empresas: el trabajo en equipo, la comunicación, la adaptabilidad y las competencias digitales.