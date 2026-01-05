Más aforo en Las Gaunas recibe hoy en Logroño a los Reyes Magos, con una Cabalgata que vuelve a recorrido tradicional

Archivo - Imagen de archivo de la llegada de los Reyes Magos a Logroño en un helicóptero del Bhelma III. - ALBERTO RUIZ/EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Logroño ya se prepara para la llegada de los Reyes Magos este lunes. Una llegada que, como es habitual, realizarán en helicóptero a un estadio de Las Gaunas con mayor aforo, para, tras visitar varios instituciones de la ciudad y hacer un novedoso saludo desde el balcón del Ayuntamiento, pasear con su Cabalgata por la tarde la ciudad en un recorrido que deja las Cien Tiendas para volver a su recorrido más tradicional.

De este modo, según las previsiones municipales, a las 9 horas se han abierto las puertas del Estadio Municipal de Las Gaunas, que contará con un aforo de 14.450 personas, unos 900 más que en los años anteriores, cuando se vio reducido por la pandemia. Solo permanecerán cerradas las puertas 0 -donde se instalará una pantalla gigante para ver lo que sucede en el interior-, 3 -punto en el que se ofrecerá un chocolate caliente al finalizar- y 6 del estadio.

Para facilitar la llegada al campo de fútbol, se habilitará un servicio gratuito de autobús lanzadera, que partirá de la parada de la Estatua del Labrador desde las 8 horas, con una frecuencia de 15 minutos aproximadamente, y que se prolongará hasta las 11,30 horas.

Desde el Ayuntamiento se aconseja a la ciudadanía que acuda a Las Gaunas andando o en transporte público para prevenir atascos en las inmediaciones del estadio. Asimismo, se ruega respeto en el orden de llegada a cada puerta, así como colaboración para agilizar en lo posible el acceso a las gradas.

En el dispositivo participará personal de Logroño Deporte, Parque de Servicios, Policía Local, Bomberos de Logroño, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, servicio de limpieza, personal de portería y vigilantes del estadio.

Si no se produce ninguna incidencia, sobre todo desde el punto de vista meteorológico -que no se prevén, según la Aemet, con cielo despejado, aunque sí un frío muy intenso-, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Las Gaunas en helicóptero a 10,30 horas, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Ministerio de Defensa con su Batallón de Helicópteros de Maniobra Bhelma III.

Tras aterrizar, recibirán de manos del alcalde, Conrado Escobar, una carta con los deseos para la ciudad, y darán una vuelta completa al campo saludando a los niños y niñas allí congregados.

VISITAS Y SALUDO DESDE EL AYUNTAMIENTO.

A continuación, los Reyes Magos realizarán visitas a diferentes instituciones y organismos benéficos. La primera de ellas será en el Palacete del Gobierno de La Rioja, donde el presidente autonómico, Gonzalo Capellán, les trasladará también los deseos para La Rioja.

Sus Majestades visitarán también la planta de Pediatría del Hospital San Pedro, la Residencia Santa Justa, la Cocina Económica o la asociación YMCA.

Y como novedad, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los niños y niñas desde el balcón del Ayuntamiento después de participar en el tradicional reparto del Roscón Solidario (actividad realizada gracias a la colaboración de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja). Este esperado momento tendrá lugar en torno a las 13 horas.

CABALGATA.

Ya por la tarde, tendrá lugar la tradicional Cabalgata de Reyes, que partirá a las 19 horas del Parque de la Cometa y, dejando de lado en esta ocasión las Cien Tiendas, por motivos de seguridad, volverá a su recorrido más tradicional.

Así, el desfile pasará por Gonzalo de Berceo, Murrieta, Fuente Murrieta, Avenida de Portugal, Miguel Villanueva, Avenida de La Rioja, Gran Vía para acceder a San Antón, Pérez Galdós Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y Avenida de la Paz hasta el Belén Monumental, donde se realizará la adoración de los Reyes Magos al Niño en torno a las 21,15 horas.

Casi 900 personas participarán en este multitudinario evento: niños y niñas en las carrozas, antorcheros, séquito real, academias, personas voluntarias, repartidores de caramelos, etc... Abrirán la marcha los gigantes y cabezudos. La luz de Perseido, el grupo Eroico y la estrella serán los encargados de anunciar la llegada de Sus Majestades.

Como es tradición, también participarán en la Cabalgata la Banda de Música y academias de baile de la ciudad (Conchi Mateo, José Ferreira, Más que danza, Artedanza, Báilame o Muévete). No faltará la estrella de Belén, el Heraldo Real y también estará presentes los Vendimiadores.

Se habilitarán dos zonas en el recorrido reservadas para personas en silla de ruedas: en la confluencia de Guardia Civil con Murrieta y en la puerta del Banco de España.

Se repartirán más de 200 kilos de caramelos, que no se lanzarán, sino que serán dados en mano durante el recorrido por parte de personas voluntarias.

Desde el Ayuntamiento se incide especialmente en que se respeten las medidas de seguridad: que nadie cruce la carretera cuando se aproxime o haya comenzado a pasar la Cabalgata; que no se invadan los lugares señalados especialmente; que se sigan las indicaciones de la organización; y que se permita que estén delante los protagonistas de la jornada, los niños y niñas.