El Máster en Sumillería de La Rioja inicia su segunda edición y celebra la graduación de su primera promoción

Graduación del primer Máster en Sumillería de La Rioja - ASOCIACIÓN DE SUMILLERES DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Sumillería de La Rioja comenzará el próximo lunes 28 de septiembre la segunda edición de su Máster en Sumillería, coincidiendo con uno de los momentos más importantes desde la puesta en marcha del proyecto: la graduación de los alumnos de la primera promoción. La jornada simbolizará así el cierre de un primer ciclo y el comienzo de otro.

Durante la mañana, los nuevos alumnos iniciarán el curso académico 2026-2027 en el Centro de la Cultura del Rioja, sede de la actividad formativa de la Escuela. Por la tarde, de 18 a 20 horas, el Ágora del propio Centro acogerá el acto de entrega de diplomas de la promoción 2025-2026.

El Máster está impulsado por la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, además de una amplia red de bodegas y empresas colaboradoras.

UN AÑO DE FORMACIÓN QUE LLEGA A SU FIN

La primera promoción comenzó su recorrido en septiembre de 2025 y afronta ahora el cierre de un año de formación intensiva que ha combinado clases, catas, talleres, visitas técnicas, encuentros con profesionales y viajes académicos.

A lo largo del curso, los alumnos han recorrido diferentes zonas de Rioja y han completado viajes formativos a Jerez, Galicia, Ribera del Duero, Portugal y Burdeos, entrando en contacto directo con bodegas, viñedos, restaurantes, profesionales y distintas realidades vitivinícolas.

Durante los últimos meses, el alumnado ha completado además la fase de prácticas externas o proyecto final, trasladando los conocimientos adquiridos durante el Máster a empresas y proyectos profesionales vinculados al vino, la gastronomía, la hostelería, la comunicación o la comercialización.

La entrega de diplomas del próximo 28 de septiembre servirá para reconocer el esfuerzo realizado durante este primer curso y celebrar a una promoción que ya forma parte de la historia de la Escuela.

MÁS DE 50 PROFESORES Y 600 HORAS DE FORMACIÓN

La segunda edición mantendrá el modelo docente que ha definido al Máster desde sus inicios: una formación presencial de 600 horas, concentrada principalmente los lunes para facilitar su compatibilidad con la actividad profesional.

A lo largo del curso participarán más de cincuenta profesores y profesionales en activo, procedentes de diferentes ámbitos del sector.

El programa aborda la sumillería desde una perspectiva multidisciplinar que incluye viticultura, enología, análisis sensorial, geografía vitivinícola, gastronomía, armonías, servicio, hospitalidad, gestión, comunicación, marketing, enoturismo, coctelería y otras bebidas.

Las catas ocupan también un lugar central en la metodología, con más de 700 vinos y otros productos a lo largo del curso, a los que se suman visitas técnicas y viajes formativos por distintas regiones vitivinícolas de España, Portugal y Francia.

El objetivo es que los alumnos no solo amplíen sus conocimientos técnicos, sino que desarrollen criterio, capacidad de análisis y una visión integral del sector que puedan aplicar posteriormente en restauración, bodegas, distribución, comercio especializado, enoturismo o comunicación.

Aunque el curso comenzará el próximo 28 de septiembre, la Escuela mantiene abiertas las inscripciones para aquellas personas interesadas en incorporarse a esta segunda promoción.

Las personas que deseen conocer el programa completo, condiciones de matrícula, posibilidades de financiación o información sobre la bonificación a través de FUNDAE pueden contactar directamente con la Escuela.