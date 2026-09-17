Los 'Mateos' de Logroño se reúnen de nuevo el 21 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño volverá a reunir este San Mateo a decenas de personas que comparten un nombre especialmente ligado a las fiestas de la ciudad. Así, el próximo lunes 21 de septiembre se celebrará la II Concentración de Mateos, un encuentro que regresa nueve años después de su primera edición con el objetivo de reunir a Mateos de todas las edades y generaciones en una gran fotografía de familia.

La concentración está organizada por el medio de comunicación digital 'El Balcón de Mateo' y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, Espacio Peñas 2.0 y Helen Doron English Logroño.

La cita tendrá lugar el lunes 21 de septiembre en Espacio Peñas 2.0, ubicado en el parking de Valbuena, dentro de las fiestas de San Mateo 2026. La llegada de participantes está prevista a partir de las 13,30 horas y la fotografía conjunta se realizará a las 14,00 horas. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.

No obstante, desde El Balcón de Mateo se ha habilitado un formulario voluntario de confirmación de asistencia para disponer de una previsión aproximada de asistentes y facilitar la organización.

PAÑUELOS CONMEMORATIVOS PARA LOS PRIMEROS 200 'MATEOS'

Los primeros 200 'Mateos' que lleguen a Espacio Peñas 2.0 recibirán gratuitamente un pañuelo creado para la ocasión, con la inscripción de la II Concentración de Mateos y la fecha del encuentro. En el momento de realizar la imagen conjunta, se irá indicando a los participantes cómo acceder a la zona reservada.

Los 'Mateos' que puedan hacerlo accederán solos, mientras que bebés, niños pequeños, personas mayores o personas con necesidades de apoyo podrán estar acompañados por una persona adulta. Familiares y amistades también podrán acudir al encuentro, aunque la fotografía estará protagonizada por las personas llamadas Mateo.

La primera Concentración de 'Mateos' se celebró en 2017, coincidiendo con el quinto aniversario de El Balcón de Mateo. La iniciativa nació como una forma de celebrar el día grande de las fiestas con un guiño a un nombre que comparten niños y mayores, que da nombre al propio medio digital y que está estrechamente vinculado a Logroño y sus fiestas.

En aquella primera edición participaron 95 'Mateos', acompañados por sus familiares. La fotografía reunió además a varias generaciones.

Nueve años después, la concentración regresa con el reto de superar aquella participación.

435 PERSONAS LLAMADAS 'MATEO' VIVEN EN LOGROÑO

Según los datos del Padrón Municipal facilitados por la Sección de Padrón-Estadística del Ayuntamiento de Logroño, a fecha de 9 de septiembre de 2026 residían en la ciudad 435 personas llamadas Mateo. La II Concentración de Mateos se celebrará precisamente el 21 de septiembre, festividad de San Mateo y día grande de las fiestas logroñesas, reforzando el vínculo entre este nombre y una de las jornadas más señaladas del calendario de la ciudad.