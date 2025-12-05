Los médicos se movilizan: cuatro días de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

Imagen de archivo de la manifestación ‘Todos unidos por un objetivo común: el estatuto propio’, en el Ministerio de Sanidad, a 15 de noviembre de 2025, en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico de La Rioja han convocado cuatro jornadas de huelga nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, a las que se han sumado otros sindicatos, para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, sindicatos y comités de huelga no se ha logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes sobre un documento que lleva vigente desde el año 2003.

Según el Comité de Huelga de CESM y SMA, habrá concentraciones en todas las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, la huelga arrancará con una manifestación el martes 9 de diciembre a las 10.00 horas, que comenzará en el Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad.

Entre sus reivindicaciones, los sindicatos insisten en un Estatuto Marco propio para los médicos, ya que consideran que el capítulo específico que ofrece Sanidad no es suficiente. Así, argumentan que esta petición se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración.

Tampoco están de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales. Así, indican que el Ministerio sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, "de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos", añaden.

Los médicos consideran que el nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación. Además, apuntan que no se contempla la modificación del EBEP para la creación de una diferenciación dentro del grupo A para los MECES III con la creación del grupo A1+, "con las consecuencias retributivas que ello conlleva".

En cuanto a la jornada de guardias, los sindicatos señalan que no se califica como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria. "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las 'necesidades del servicio' sigue vigente a pesar de todo", critican.

Además, indican que la movilidad forzosa se mantiene en el nuevo Estatuto Marco y rechazan el régimen de incompatibilidades "discriminatorio".

HUELGA INDEFINIDA DESDE EL 27 DE ENERO

Por otra parte, las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- anunciaron el jueves una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del próximo 27 de enero, y cada martes, por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores.

"El Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales. Después de casi tres años de negociaciones, Sanidad no tiene intención de acordar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores, sin privilegios entre colectivo profesionales", señalaba la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell.

Estos sindicatos consideran que las retribuciones básicas deben acompañar al nuevo marco de clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud. También pretenden dejar sentadas las bases en la norma para una jornada laboral "digna y adecuada", que concilie la vida familiar y laboral del personal, además de otros aspectos relacionados con esta materia esencial en las relaciones de trabajo, y que se posibilite acceder a la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria.

SANIDAD ASEGURA QUE INCORPORA TODAS LAS DEMANDAS DE SU COMPETENCIA

Por último, el Ministerio de Sanidad defiende que el borrador del nuevo Estatuto Marco incorpora todas aquellas demandas que entran dentro de su ámbito competencial. Así, resalta que se han añadido estas demandas tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados.

Sanidad considera que se ha alcanzado el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, "articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas". Así, subraya que bloquear su aprobación por demandas ajenas al marco competencial implicaría desaprovechar una "oportunidad histórica" de reforma normativa, pendiente desde hace dos décadas.

El Ministerio recuerda que el borrador del Estatuto Marco no puede invadir competencias autonómicas, como ley básica: "El Estatuto Marco debe respetar que la organización y gestión concreta de los servicios sanitarios corresponde a las CCAA. No puede detallar aspectos operativos de gestión interna, porque sería inconstitucional", explica.

Asimismo, recalca que las retribuciones específicas (complementos, cuantías de guardias, nocturnidad, etc.) dependen de cada servicio de salud y de la Ley de Presupuestos, por lo que el Estatuto Marco no puede establecer cifras. Además, señala que no puede conceder jubilación anticipada, ya que la competencia sobre jubilación anticipada recae únicamente en la Seguridad Social. "El Estatuto Marco solo puede remitir al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo que regula los coeficientes reductores", añade.

Según el Ministerio, tampoco puede gestionar la distribución concreta de turnos y guardias, garantizar por sí solo la reducción de temporalidad, así como detallar en exceso la norma.

"La continuidad del proceso legislativo y su tramitación parlamentaria permitirán seguir incorporando aportaciones constructivas, siempre dentro del respeto al reparto constitucional de competencias", finaliza Sanidad.