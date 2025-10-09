Medio Ambiente ofrece este fin de semana un paseo interpretativo en Brieva de Cameros y un taller creativo en Lumbreras - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este fin de semana en las dos actividades organizadas dentro de su programa 'Pasea La Rioja'. Estas propuestas buscan acercar al público adulto a los espacios naturales más emblemáticos de la región a través de un paseo interpretativo y un taller creativo.

La programación comenzará el sábado, 11 de octubre, con 'Brieva a contra corriente', un paseo interpretativo por la ribera del río hacia el nacedero, que incluirá además la visita al Centro Ictiológico de Brieva de Cameros. Durante la actividad, se hablará sobre la protección de las cuencas altas de los ríos.

El domingo, 12 de octubre, será el turno de 'La Voz del Bosque', una propuesta novedosa dentro de la programación que consiste en un taller creativo al aire libre en el Área recreativa de San Martín, en Lumbreras de Cameros.

Este taller invitará a los participantes a expresar su sentir mediante un lenguaje creativo y poético que será descubierto y recordado en todos los rincones del Parque Natural Sierra de Cebollera, ya que los mensajes serán ocultos entre los árboles del Parque, permitiendo que otras personas los encuentren.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web https://pasea.larioja.org/.