Un menor, de 2 años de edad, herido esta mañana en un accidente de tráfico en Herramélluri

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un menor, un niño de 2 años de edad, ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Herramélluri, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,45 horas de este sabado, un particular ha informado a SOS Rioja de un vehículo parado en la carretera LR-201, punto kilométrico 9,900 en término municipal de Herramélluri.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Guardia Civil, que ha desplazado patrulla al lugar.

Posteriormente, Guardia Civil ha informado que el vehículo se ha salido de la vía, y han solicitado atención para un menor de 2 años que viajaba en el turismo y parece herido leve.

Desde SOS Rioja se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud que han trasladado al menor herido al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.