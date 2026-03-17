Meraki Gastrobar, de Nájera, 'Delantal de Oro de La Rioja' por su pincho '¡¡¡Qué pasa tronco!!!' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pincho '¡¡¡Qué pasa tronco!!!' de Meraki Gastrobar de Nájera ha resultado ganador del 'Delantal de Oro' del XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con Logi7 y cuya Gran Final se ha celebrado hoy, día 17, en Riojaforum.

Una creación en miniatura que ha merecido ganar el certamen gastronómico regional y que está elaborado con masa de gyoza, col riojana, níscalos silvestres, champiñones de Autol, ajo, puerro, Aceite de La Rioja (DOP), caldo de verduras de la huerta riojana, caldo de oreja, harina y mantequilla.

El 'Delantal de Plata' ha recaído en el Aromas de Rioja By Zenit, de Calahorra por 'Trashumante', elaborado con Chorizo Riojano (IGP), Queso Camerano (DOP), ajos, caldo de ave, cordero de Los Cameros, pimentón, patata, huevo, hierbas aromáticas, Pan Sobado de La Rioja y Aceite de La Rioja (DOP).

El 'Delantal de Bronce' ha sido para el Wine-Bar Bodegas Ruiz Alfaya en Castilseco, por su pincho 'De Bocado', elaborado con harina, levadura en polvo, yema de huevos riojanos, queso Los Cameros, espárragos trigueros de La Rioja, cebolla, pimiento verde, amarillo y rojo de La Rioja, azúcar, agua mineral, aceite de girasol, Aceite de La Rioja (DOP).

El jurado encargado de decidir los galardones ha estado compuesto por Lorenzo Cañas, figura histórica de la gastronomía riojana y miembro de numerosos jurados gastronómicos; Juan Viu, chef que posee una Estrella Michelin en su restaurante Mare en Cádiz y es referente de una nueva generación de restauradores andaluces; Emilio Suárez, CEO Singularis y fundador de Evenement, del Festival Gastronómico OríGenes y del proyecto Jarana; Abencio Millán, director de la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago en Santo Domingo de la Calzada y; Anna Terés (Anna Recetas Fáciles) con 3.900.000 de seguidores, referente nacional en YouTube e Instagram, divulgadora de cocina sencilla y vinculada a La Rioja.

LAS MENCIONES

La mención 'Pincho #productoriojano' -mejor pincho elaborado con alimentos tradicionales de La Rioja- ha sido para Hotel Villa de Ábalos, de Ábalos por su pincho 'Las chistorras de Ábalos', elaborado con lamina de patatas con chistorra. relleno de mano, oreja y rabo de cerdo adobados, pimiento choricero, guindilla, laurel, vino blanco, pimientos, mahonesa de la huerta, verdura, lechuga y albahaca con guindilla escabechada.

La categoría 'Pincho Inclusivo', establecida con el fin de propiciar la presencia en el concurso de estas creaciones, ha sido para el pincho 'Carrillera: arquitectura de sabores', del establecimiento Casa de Comidas Siete Sentidos de Arnedo. La receta de este pincho está elaborada con carrillera de cerdo, cebolla, zanahoria, puerro, vino tinto, azúcar, patata, ajo, tomate, pimiento, laurel, tomillo, pimienta, AOVE.

Por su parte, el público ha decidido otorgar la mención 'Pincho Popular' a Capricho', del bar El Arca, de Logroño, elaborado con pan brioche, carrilleras de ternera, vino tinto DOC Rioja, Aceite de La Rioja (DOP), vainilla, Peras de Rincón de Soto (DOP), miel de Nájera, Nuez de Pedroso (DOP), harina de maiz, tomate, azúcar, cebolla, zanahoria, margarina y cebollino.

Para elegir esta mención, se ha habilitado urnas en los establecimientos participantes en los que el público podía depositar los cupones correspondientes. Estos cupones estaban sellados en tres establecimientos una vez que se ha consumido el pincho de cada local.

El 'Delantal de Oro' estaba dotado con 1.700 euros; el 'Delantal de Plata', con 1.000 euros, y el 'Delantal de Bronce', con 700 euros. Las menciones al 'Pincho #productoriojano', al 'Inclusivo' y al 'Pincho Popular' han obtenido un premio de 500 euros cada una.

FASE PREVIA EN LAS BARRAS DE LA REGIÓN

Antes de esta gran Final, durante una fase previa a lo largo de todos los fines de semana del 14 de febrero al 15 de marzo, un jurado itinerante se ha encargado de elegir a los diez finalistas, responsabilizándose de seleccionar las menciones 'Pincho #productoriojano' e 'Inclusivo'. Dicho Jurado previo estaba formado por cocineros, profesionales del sector enogastronómico, representantes del sector agroalimentario y empresas hosteleras.

También ha contado el concurso con un premio honorífico: el galardón 'Palillos de honor', concedido en homenaje de los establecimientos que han trabajado en pro de la gastronomía en La Rioja. En esta ocasión ha recaído en el Restaurante Sopitas en Arnedo. El cocinero riojano Lorenzo Cañas, ha sido el encargado de entregárselo a los hermanos Susana y Alberto Eguizábal.

El certamen es uno de los concursos referentes en el Norte de España y cada vez son más las personas que realizan rutas por los establecimientos participantes debido a la calidad de sus creaciones, que muestran la riqueza agroalimentaria de la región.

Ha sido diez los finalistas que han participado en la última fase, elegidos de entre los 60 establecimientos de 14 localidades que se presentaron en esta edición.