El Mercado del Camino regresa un año más a Santo Domingo para disfrutar producto local de calidad y de cercanía

Será del 6 al 8 de diciembre y contará con la participación de 68 productores, uno de ellos de Francia LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 68 productores de 24 provincias españolas y 1 de Francia serán de nuevo los protagonistas de la próxima edición del tradicional Mercado del Camino que se celebrará en Santo Domingo de la Calzada del 6 al 8 de diciembre.

Una iniciativa, organizada por Fundación Caja Rioja con el apoyo de Caixabank y la Dirección General de Turismo del Gobierno regional y con la colaboración del Ayuntamiento de Santo Domingo, que -de nuevo- hará las delicias de los paladares más exigentes al poder degustar y comprar productos locales de la mayor calidad.

Incluida en el marco de las Ferias de la Concepción, esta localidad de La Rioja Alta volverá a ser en el Puente de la Inmaculada un destino obligado para riojanos y visitantes en la antesala de la Navidad. Precisamente por este motivo el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, afirma que esos días serán fundamentales para que las familias puedan comprar productos para llenar sus mesas en las próximas celebraciones.

CARPA CLIMATIZADA DE 1.200 METROS CUADRADOS

Por su parte, el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha recordado que el Mercado del Camino se situará en su habitual carpa climatizada de 1.200 metros cuadrados y abrirá al público de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas. Aunque este año el puente de la Inmaculada "es más corto", el gerente espera que "todo el mundo que quiera" pueda acudir a disfrutar de esta iniciativa que "conserva la esencia de su origen".

Como defiende "el objetivo general es la promoción de productos agroalimentarios de calidad, de kilómetro cero y conocer la singularidad del producto local". El mercado cobra especial relevancia gracias a los productores que, en su mayoría, provienen de municipios rurales y pymes artesanas tanto de La Rioja como de otras comunidades autónomas.

Es, en definitiva, "un mercado de calidad, de cercanía, de productos que mantienen la tradición y el buen hacer generación tras generación". Pero, como apunta, "también es una manera de apoyar a los pequeños productores agroalimentarios que vienen del mundo rural".

¿QUÉ OFRECEN EN EL MERCADO?

En el mercado -prosigue- se podrán ver productos nuevos que no habían acudido anteriormente al mercado como la sidra ecológica, tartas de queso 'gourmet', queso Idiazabal, galletas artesanas, mermeladas de Salamanca, plantas medicinales... sin olvidar los grandes clásicos; cecina, jamón, queso, fardelejos, aceite riojano... y otros muchos más.

Buena parte de estos productores llegan de la mano de IGP (Indicación Geográfica Protegida), de asociaciones de artesanos y también habrá un stand con promoción del producto riojano. Todo ello ayudará también a que Santo Domingo sea un atractivo turístico de referencia.

En el acto de presentación también ha participado la directora general de Turismo, Virginia Borges, quien defiende que el Mercado del Camino "se define por si solo".

"TERRITORIO, PRODUCTO Y COMUNIDAD"

"Suma tres dimensiones -ha dicho- el territorio, el producto y la comunidad. Cada edición nos recuerda que detrás de lo que consumimos hay un oficio, hay una forma de entender la calidad que compartimos como región. Aporta vida a los pueblos y aúna valores compartidos por toda la región".

Por su parte, el director de Banca Institucionales de CaixaBank en La Rioja, Íker Muguruza, ha afirmado que el Mercado del Camino es "una cita referente en la promoción del Camino de Santiago y en la difusión de la cultura y el patrimonio riojano".

En esa misma línea, Muguruza asegura que también contribuye al desarrollo económico y social de la región, promoviendo la riqueza del sector agroalimentario riojano".

Será -ha añadido- "un escaparate excepcional para la gastronomía y la artesanía. Un punto de encuentro para exhibir los trabajos de estos productores".

Finalmente el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, igual que el resto de autoridades, ha invitado a riojanos y visitantes a acudir a Santo Domingo a disfrutar del Mercado y de las Ferias de la Concepción.

PRIVILEGIO DE ALFONSO XII

Unas ferias que, como ha explicado, "vienen de un privilegio que nos otorgó Alfonso XII para poder mercadear y, precisamente, dicho privilegio es el que se lee siempre en la inauguración".

Centrado en el Mercado del Camino ha defendido que pone en valor los productos de calidad, de garantía y con IGP. Además también se podrán disfrutar de pequeños talleres artesanos de La Rioja y de otras ccaa para fomentar el contacto directo entre ellos y sus consumidores.

Serán "productos seleccionados con esmero y con calidad de primera", ha indicado. Un Mercado que, en definitiva, contribuye "a potenciar la economía local, la sostenibilidad y el vínculo entre quienes producen y quienes consumen".

Las provincias que participarán son Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Ciudad Real, Guipúzcoa, Guadalajara, Jaén, La Coruña, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Tarragona, Toledo, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. El productor francés pertenece a Saint-Cricq-Chalosse.