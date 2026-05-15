Meteorólogos anticipan un fin de semana con lluvias, viento y ambiente invernal pero la próxima semana habrá 30ºC

Archivo - La localidad gaditana de arcos de la Frontera - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Meteorólogos de Meteored y eltiempo.es han anticipado un fin de semana inestable, que estará marcado por las precipitaciones, el viento y un "ambiente plenamente invernal". En cualquier caso, han avanzado que las temperaturas se recuperarán la próxima semana, con máximas por encima de los 30ºC en numerosos puntos del país y hasta 35ºC en zonas del sur.

En el caso de Meteored, han indicado que, en las próximas horas, las lluvias se extenderán por el norte peninsular debido al paso de un frente atlántico que cruzará el tercio norte, que dejará precipitaciones en Galicia, la vertiente cantábrica, el alto Ebro, los Pirineos y el norte de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes.

Además, las temperaturas bajarán en el norte y subirán ligeramente en el sur, mientras que el viento de poniente soplará con rachas fuertes en Galicia y el litoral cantábrico. La cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.600 metros. En el resto de la Península y en Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde crecerán algunas nubes en el centro y el norte de Baleares, con posibilidad de chubascos aislados.

Este viernes, día de San Isidro, las lluvias podrán ser fuertes en zonas del extremo norte tras el paso de un frente y la llegada de una masa de aire ártico por el norte peninsular. Se esperan precipitaciones persistentes en la cornisa cantábrica y en Girona, donde podrían ir acompañadas de tormentas. También habrá inestabilidad en Baleares y en el entorno del Cabo de la Nao.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos al inicio, aunque la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.600 metros en las cordilleras del norte, con un descenso generalizado de las temperaturas. El viento soplará del norte y del oeste con rachas fuertes en Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán, el bajo Ebro y Canarias.

Con la llegada del fin de semana, se registrarán las temperaturas más bajas del episodio, en un contexto aún marcado por la inestabilidad en el norte peninsular. De este modo, el sábado, aunque el anticiclón irá ganando terreno por el oeste, los cielos seguirán muy nubosos en la cornisa cantábrica y el área pirenaica, donde se registrarán lluvias, además de precipitaciones más débiles en otras zonas del norte. En Canarias, especialmente en el norte, también podría llover de forma débil.

La bajada de temperaturas permitirá que la nieve aparezca a partir de los 1.300 metros en Pirineos y la Cordillera Cantábrica. De madrugada y a primeras horas del día --entre las 07.00 y las 08.00 horas-- se registrarán valores especialmente fríos para la época y en ciudades como Cuenca, Soria o Burgos rondarán los 0 ºC, y en otras como Teruel o Ávila estarán cerca de los 1 ºC.

El domingo, el paso del extremo de un frente dejará cielos nubosos en el tercio norte, con algunas precipitaciones y nevadas a partir de los 1.500 metros en los Pirineos. En el resto de la Península y en Baleares predominará un ambiente más estable y soleado, aunque por la tarde no se descartan chubascos aislados en zonas de montaña.

Las temperaturas subirán de forma generalizada y el viento soplará de tramontana en el Ampurdán y con alisios en Canarias, mientras que en el resto de la Península predominarán vientos flojos de componente oeste y sur.

AMBIENTE VERANIEGO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Desde eltiempo.es añaden que, tras una primera mitad de mayo marcada por la inestabilidad y las temperaturas frías para la época, el tramo final de esta semana parece que continuará esa tónica pues, entre el viernes y sábado, las temperaturas se desplomarán en todo el país, con registros bajos para esta época, marcado por la inestabilidad y el frío.

Este viernes se esperan precipitaciones, más intensas y persistentes en el Cantábrico, Pirineos y algunos otros puntos del norte. En forma de chubascos, estas lluvias podrían llegar durante la mañana a otras áreas del interior, especialmente de Castilla y León, Madrid, Castilla - La Mancha y Aragón. Por la tarde, los chubascos y tormentas se darían también en Cataluña, islas Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y este de Andalucía.

Las temperaturas se desplomarán este viernes durante el día, con registros diurnos que no pasarán de los 15 ºC en amplias áreas de Castilla y León y zonas de Guadalajara, Cuenca o Teruel. Lo mismo sucederá en zonas de montaña. Fuera de estas áreas, las máximas superarán los 20 ºC en Extremadura, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, así como puntos de Cataluña. En ciudades como Sevilla, Málaga o Murcia alcanzarán los 25 ºC a 26 ºC de máxima.

El sábado, las precipitaciones quedarían restringidas al norte del país, siendo en general débiles e irregulares. Ese día, las máximas ascenderán de forma generalizada, pero las mínimas bajarán. Con ello, las heladas volverán a zonas de Castilla y León, Guadalajara, Teruel, Zaragoza y Cuenca. En la alta montaña también helará. Las mínimas, en el resto del país, serán inferiores a 10 ºC salvo en zonas de costa y en gran parte del oeste de Andalucía.

Lo mismo sucedería el domingo, aunque durante esta jornada también se podrían dar chubascos y tormentas aisladas en el norte, interior y este, especialmente en los sistemas montañosos.

No obstante, esta situación tendrá las horas contadas ya que las temperaturas comenzarán a subir y, de cara a la próxima semana, el portal señala que el ambiente podría ser veraniego ya en muchas zonas, con valores muy por encima de lo normal.

De este modo, la dorsal se expandirá hacia el norte y el este, abarcando toda la Península Ibérica y reforzándose con el paso de los días desde el lunes por la tarde. Con ello, la estabilidad ganará terreno. Aunque aún se podrán dar chubascos y tormentas entre lunes y martes, y de forma esporádica en los días posteriores, serán poco relevantes.

Con el incremento de la estabilidad y la expansión de la dorsal, la masa de aire situada sobre España comenzará a caldearse. Además de la llegada de una masa más suave, el calentamiento producido durante el día en España reforzará el calor. Con todo ello, las temperaturas subirán día tras día, hasta finales de la próxima semana.

De cumplirse este escenario, que eltiempo.es subraya que es el más probable, los registros máximos, a partir del martes, superarían los 30ºC en zonas de Extremadura, Andalucía, Murcia y Aragón. En el resto del país, en dicha jornada, los 22ºC a 24ºC serían habituales, incluso por encima en muchas zonas.

Entre el miércoles y el jueves, el ascenso térmico se reforzaría y probablemente los 30ºC se alcanzasen o rondasen también en ciudades como Cuenca, Madrid o Valladolid. Las temperaturas mínimas también subirían durante estos días, con registros sobre 10ºC a partir del martes en casi todo el territorio peninsular.

De cara al final de la semana, aún con incertidumbre, parece que la dorsal se reforzaría aún más y la masa de aire cálido continuaría sumando grados por lo que, si se cumplen las previsiones, el final de la próxima semana podría ser un anticipo veraniego en casi todo el país, según eltiempo.es