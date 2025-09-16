La 'Miami Vice' triunfa en Logroño y logra su primera victoria en la ruta Smash Edition - SÍNTESI

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El restaurante zaragozano 'Madison' se ha proclamado ganador por primera vez en The Champions Burger Smash Edition tras imponerse en el centro comercial Parque Rioja de Logroño, décima parada del campeonato. Con este triunfo, la hamburguesería logra estrenar su palmarés en el certamen y se asegura un puesto destacado en la carrera hacia la final nacional.

Durante once días, el festival volvió a atraer a miles de personas a la capital riojana, donde disfrutaron de una experiencia gastronómica en torno a la técnica smash, en pleno auge y convertida ya en una de las grandes tendencias del sector de las hamburguesas en España.

La propuesta vencedora fue la 'Miami Vice', elaborada en exclusiva para la competición. Su originalidad y estética llamativa le valieron el apoyo mayoritario del público: brioche rosa con polvo Miami, carne de chuletón smash con borde tostado y crujiente, acompañado de cerdo desmenuzado al estilo Tennessee, mermelada de guanciale, queso chédar, "beiconcitos", crema suave con toque ácido y la salsa VICE. Una receta innovadora que convirtió a Madison en la gran revelación de esta edición y que marca un antes y un después en su trayectoria dentro del campeonato.

La segunda posición ha recaído en la innovadora burger 'Diamante Azul' del restaurante cordobés Nolito's, que ya se había alzado con la victoria en las nueve primeras paradas del festival: isla de Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Mijas (Málaga), Alicante, Badalona y Lleida.

Convertida en una de las favoritas para llevarse el título de 'Mejor smash burger de España', ha vuelto a situarse entre las más votadas por el público de Logroño. Destaca por su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, queso chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y la inconfundible salsa especial Emmy.

La tercera posición ha sido para el establecimiento malagueño Dak Burger, que con su inigualable 'Top 1' repite éxito tras su triunfo en la novena parada de la edición Smash, celebrada en Mijas (Málaga). Su propuesta combina carne de chuletón premium smash, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, bits de cebolla, mayonesa tostada, polvo lunar y crujiente estelar.

Estas creaciones han sido las mejor valoradas por el público, que ha elegido sus propuestas favoritas en función del pan, la carne, la originalidad, la combinación de ingredientes y la presentación.

Al finalizar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías que hayan obtenido el mayor número de votos a lo largo de todo el certamen. Estas serán las que compitan en la gran final de la "Mejor smash burger de España".

The Champions Burger ha contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Logroño, con la participación en el acto inaugural de Ángel Andrés Royo, concejal delegado de Movilidad y Transporte, y Laura Arrieta, concejala delegada de Cooperación al Desarrollo y Ciudades Hermanadas.

SIGUIENTE PARADA, SALAMANCA

Ahora, The Champions Burger Smash Edition viajará a su undécima parada, Salamanca, donde permanecerá del 18 al 28 de septiembre.

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que comenzó su recorrido hace 8 años y se ha convertido en el mayor festival gastronómico del país, al ser el único que reúne en el mismo recinto a las mejores hamburgueserías.

Este certamen, que busca la "Mejor hamburguesa de España", impulsa cada año la apertura de nuevos establecimientos especializados, elevando la calidad, creatividad y diversidad de este producto que se ha convertido en gourmet. Tras la buena acogida de este formato, que recorrerá más de 50 ciudades este año, The Champions Burger presenta ahora la Smash Edition, con la que busca consolidarse en el mundo de las hamburguesas smash y seguir marcando tendencia en el sector.