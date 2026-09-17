La Microcredencial en Asistencia Técnica Migratoria en España formará a especialistas en extranjería y movilidad interna

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja imparte la Microcredencial de Experto en Asistencia Técnica Migratoria en España, un programa especializado diseñado para proporcionar conocimientos actualizados y competencias prácticas en materia de extranjería, residencia, arraigo, nacionalidad, protección internacional y acompañamiento a personas migrantes.

La formación se impartirá en modalidad virtual síncrona, cuenta con 40 plazas, tiene una carga lectiva de 7 créditos ECTS y un coste de 598 euros. La matrícula está abierta hasta el 8 de octubre de 2026 en la web https://www.unirioja.es/microcredenciales/experto-en-asistencia-tecnica-migratoria-en-espana/.

La movilidad internacional y la evolución constante de la normativa en materia de extranjería exigen profesionales altamente cualificados, capaces de prestar una asistencia técnica rigurosa, ética y especializada.

La reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería ha supuesto una transformación profunda de los procedimientos administrativos, generando una creciente demanda de especialistas con formación práctica y actualizada.

El programa combina una sólida base normativa con un enfoque eminentemente práctico, orientado a facilitar la comprensión y aplicación de los procedimientos administrativos vinculados a la extranjería.

A lo largo de sus 70 horas lectivas, distribuidas en 14 módulos y 35 sesiones online en directo, el alumnado abordará materias como arraigo, nacionalidad española, protección internacional, recursos administrativos, autorizaciones de residencia, expulsiones, visados y movilidad internacional.

Asimismo, la formación incorpora el manejo de herramientas y plataformas utilizadas habitualmente en la gestión administrativa de expedientes, como Mercurio o Red SARA, así como el análisis de casos reales, la preparación documental y la resolución de situaciones complejas propias del ejercicio profesional.

El título de Experto en Asistencia Técnica Migratoria en España responde a una necesidad creciente de especialización en uno de los ámbitos jurídicos y sociales con mayor proyección profesional e impacto social.

La formación está orientada a quienes deseen desarrollar o reforzar su actividad profesional en entidades sociales, despachos especializados, organizaciones de apoyo a personas migrantes, administraciones públicas o servicios de atención e intermediación.

La formación permitirá comprender las principales vías de regularización administrativa, identificar los requisitos y procedimientos necesarios para la tramitación de expedientes, aplicar soluciones a casos prácticos de extranjería y desarrollar capacidades de atención e intervención con personas en situación de vulnerabilidad.

Además, el programa aborda aspectos esenciales como los recursos administrativos frente a resoluciones desfavorables, la elaboración de documentación de apoyo, el funcionamiento de la administración electrónica y la integración de principios éticos, deontológicos y de protección de datos en la intervención profesional.

LOS DOCENTES.

La dirección académica corre a cargo de David Torre Pérez, profesor asociado del Departamento de Derecho la Universidad de La Rioja, mientras que la dirección ejecutiva corresponde a Pamela María Hernández González, abogada ejerciente especializada en Derecho de Extranjería, Migración, Nacionalidad Española y Asistencia Migratoria Internacional.

El programa reúne a un claustro docente integrado por profesionales de reconocido prestigio procedentes del ámbito universitario, la Administración pública, la judicatura y la abogacía especializada.

Entre ellos figuran Vicente J. Marín Zarza, Elsa Mateo, Iván Izco Rojas, Luis Esteban Manzanares, Andrés Ceballos Cabrillo, Ainhoa Villaverde, Damarys Rangel, Blas Jesús Imbroda, Antonio Marval, Karla Rodríguez Gaona y Jaime Martín Martín, especialistas con una amplia trayectoria en extranjería, nacionalidad, movilidad internacional y derechos de las personas migrantes.

Las microcredenciales son certificaciones académicas oficiales de corta duración diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral.

Estas acciones son flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los estudiantes adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

La Universidad de La Rioja impulsa un programa de microcredenciales universitarias orientado a proporcionar formación flexible, especializada y adaptada a las necesidades de actualización profesional de la sociedad actual.

Estas certificaciones permiten adquirir competencias concretas en sectores estratégicos, favoreciendo el aprendizaje permanente y la mejora de la empleabilidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.