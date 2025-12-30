Este miércoles, afecciones al tráfico y cambios en líneas de bus por la celebración de la San Silvestre en Logroño

Logroño Deporte pone a disposición de la ciudadanía 6.000 camisetas para participar en la San Silvestre 2025 - LOGROÑO DEPORTE

Con motivo de la celebración de la carrera 'XLI San Silvestre de Logroño, XXXV Memorial Tomás Mingot', mañana miércoles 31 de diciembre se producirán diversas afecciones al tráfico y varias líneas de autobús urbano modificarán sus recorridos.

La San Silvestre logroñesa consta de tres pruebas con los siguientes recorridos: La Mini San Silvestre, con un recorrido de 750 metros que tendrá su salida a las 17,30 horas en Vara de Rey, frente a la Concha del Espolón, y transcurrirá por Gran Vía (margen norte), María Zambrano, Bretón de los Herreros, hasta llegar a la meta, ubicada en Muro de la Mata (a la altura de la calle Sagasta).

La San Silvestre Popular, que amplía su recorrido hasta los 4,4 kilómetros. La salida será a las 18,00 horas en Vara de Rey, frente a la Concha del Espolón, y la meta en Muro de la Mata, tras recorrer Gran Vía (calzada norte), Gonzalo de Berceo (toda la calzada), Carmen Medrano (calzada este), General Urrutia (calzada sur hasta calle Samalar), Comandancia, Norte, Fuente Murrieta, Portales, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz (carriles sur), Juan XXIII y Muro de la Mata.

La San Silvestre Competitiva, de 8,8 kilómetros, con salida a las 18,45 en Vara de Rey, frente a la Concha del Espolón, y llegada al mismo punto. La prueba es puntuable para el Circuito de Carreras de Logroño 2025. La carrera tendrá el mismo recorrido que la prueba popular, pero realizando dos vueltas al circuito.

Por ello, los cortes al tráfico comenzarán en Muro de la Mata sobre las 16,15 horas; en la zona de Vara de Rey, Avenida de Navarra y Avenida de la Paz, en torno a las 16,30 horas; en el itinerario de la Mini San Silvestre, sobre las 17,10; y en el resto del recorrido, en torno a las 17,30 horas.

El tráfico se restablecerá según lo permita la prueba en cada zona, estimándose sobre las 20,00 horas en su totalidad.

Desde Policía Local se recomienda no utilizar el vehículo en el entorno de la prueba.

Durante el paso de los y las atletas, los vados y vehículos estacionados en los viales por donde transcurre la prueba no podrán salir ni entrar. A la zona interior del circuito no se podrá acceder mientras dure el evento (permitiéndose entre prueba y prueba) y la salida se realizará a través de Murrieta-Gran Vía y de Avenida de Portugal-María Zambrano-Gran Vía, según lo permita la carrera.

Para el acceso por la calle Carmen Medrano al Cuarto Puente o al barrio de El Cortijo se habilitará un carril por Carmen Medrano paralelo a la prueba, solo para turismos, y se cortará de forma intermitente, según la evolución de la carrera. La calle San Gregorio quedará cerrada en el horario del evento.