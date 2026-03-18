Este miércoles comienzan las V Jornadas Big Bang Talent en La Enseñanza

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de las cuatro ediciones anteriores y, dentro de su programa de enriquecimiento del talento (PET) en el que participan alumnos desde infantil a 4º de ESO, La Enseñanza organiza las V Jornadas Big Bang Talent.

Estas jornadas, que se desarrollarán los días 18, 19 y 20 de marzo, contarán con un completo programa de actividades para el alumnado del Centro, así como para docentes y familias de toda la comunidad autónoma.

Tras contar en ediciones anteriores con ponentes de la talla del profesor y matemático Eduardo Sáenz de Cabezón y de las profesoras especialistas en altas capacidades Yolanda López Iglesias y Marta Tourón, así como con el Director del Dpto. de Ciencias de la Educación de Universidad de La Rioja, Javier Ortuño, este año contarán con la profesora Teresa Fernández Reyes, directora y fundadora del Grupo CADIS (Sevilla) con la conferencia: 'Hablemos de talento: familia y escuela en diálogo'.

Coloquio posterior con la participación de Javier Ortuño Sierra (Director del Dpto. de Ciencias de la Educación, Universidad de La Rioja), Mª José Arpón (Presidenta de ARNAC ) moderada por José Miguel Ramos (Dpto. de Orientación Compañía de María).

La charla tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 17,00h en el Salón de Actos del colegio Compañía de María (C/Capitán Gaona,2).

Las Jornadas comenzarán el miércoles 18 y tendrán el siguiente cronograma:

MIÉRCOLES 18 DE MARZO

12,00h. TALLER 'EL NACIMIENTO DE LA COMEDIA VIRAL'. 100 años del nacimiento de Rafael Azcona. (Taller de guión organizado por la Consejería de Educación en colaboración con la Escuela de Escritores, dirigido a los alumnos del PET de ESO).

JUEVES 19 DE MARZO

10,00h.-12,00h. TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS. Cómo actuar en una emergencia. (Taller impartido por Juan Carlos González Barquín, Técnico en emergencias Sanitarias Sociedad Riojana Cuidados Integra, dirigido a los alumnos del PET de ESO y EP)

12,30h.-14,30h. TALLER DE ELECTRÓNICA. Aprende a programar en Arduino. (Taller impartido por Nicolás Rubio, Doctor en Ingeniería Industrial y profesor retirado de la Universidad de La Rioja,dirigido a los alumnos del PET de ESO y EP)

17,00h. CONFERENCIA TERESA FERNÁNDEZ. Grupo CADIS (Sevilla): Hablemos de talento: familia y escuela en diálogo Coloquio posterior con la participación de Javier Ortuño Sierra (Director del Dpto. de Ciencias de la Educación, Universidad de La Rioja), Mª José Arpón (Presidenta de ARNAC ) moderada por José Miguel Ramos (Dpto. de Orientación Compañía de María).