Miguel Ángel Martínez obtiene el grado de doctor con una tesis que analiza la programación musical de ópera en España

Miguel Ángel Martínez Martínez ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja con una tesis doctoral que analiza de forma crítica la programación de ópera en España entre 1999 y 2019, con un enfoque inédito que concibe la programación musical como un fenómeno cultural estratégico, creativo y contemporáneo con autonomía epistemológica propia.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias Humanas -en el marco del programa de Doctorado 681D en Humanidades (Real Decreto 99/2011)-, la tesis 'La programación de ópera en España (1999-2019): instituciones, narrativas y tendencias' ha sido dirigida por Miguel Ángel Marín López y ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

Esta tesis analiza de forma crítica la programación de ópera en España entre 1999 y 2019, proponiendo un enfoque inédito que, enmarcándose en los opera studies, concibe la programación musical como un fenómeno cultural estratégico, creativo y contemporáneo con autonomía epistemológica propia.

Así, combina el análisis sistemático de las programaciones de trece instituciones de ópera -con más de seis mil representaciones analizadas- con entrevistas en profundidad a sus responsables, donde la programación emerge, a su vez, como un proceso curatorial atravesado por narrativas historiográficas como el canon musical y la periodización.

La tesis se articula en tres dimensiones: los condicionantes técnicos y de gestión en los teatros; las construcciones historiográficas que afectan al repertorio; y los factores artísticos inherentes a cada título.

Estas dimensiones evidencian conflictos entre tradición e innovación, así como entre las lógicas económicas y las artísticas presentes en la práctica programática.

La investigación aspira a subsanar un vacío identificado en el estado de la cuestión, aportando un marco teórico y metodológico original, sólido y replicable en otros contextos.

Esta tesis reivindica, en una cuarta dimensión, la figura del programador como agente clave, junto a los públicos y los artistas, proponiendo de este modo una relectura de la ópera como arte vivo y dialógico, en la que la programación actúa como puente necesario entre repertorios, públicos y nuevos formatos.

Por último, la tesis doctoral 'La programación de ópera en España (1999-2019): instituciones, narrativas y tendencias' se alinea con el Máster Universitario en Musicología, cuya línea de Musicología Aplicada propone un enfoque único en el panorama universitario español.