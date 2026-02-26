El Ministerio activa la cosecha en verde en el sector del vino, con 15,9 millones de euros

Archivo - Viña en La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido activar por cuarto año consecutivo la intervención de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación, con una dotación presupuestaria para este ejercicio de 15,9 millones de euros, según la resolución de la dirección general de Productos y Mercados Agrarios publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado.

El desencadenamiento de esta intervención se ha producido a raíz de la solicitud de seis comunidades autónomas, según lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC).

El objetivo general de esta intervención es aliviar la tensión en algunas regiones productoras que mantienen un elevado nivel de existencias de vino, al permitir dimensionar la vendimia de 2026 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la próxima campaña. De esta forma se trata de evitar los efectos indeseables de una potencial sobreoferta de uva el próximo otoño que lastre las rentas de los viticultores.

Con la publicación de esta resolución, se ha dotado lo antes posible a esta intervención del presupuesto necesario para su puesta en marcha por parte de las comunidades autónomas solicitantes, que ahora deben trabajar en la publicación de sus respectivas convocatorias. Según lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, las comunidades autónomas establecerán el plazo para la presentación de solicitudes ante sus