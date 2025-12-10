El Ministerio autoriza al Gobierno regional el uso del CRMF de Lardero para alojar alumnos del Marqués de Vallejo

Archivo - Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España ha autorizado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), al Gobierno de La Rioja el uso del CRMF de Lardero durante este curso escolar o hasta que se habilite una solución definitiva al alojamiento de los alumnos internos del Centro Marqués de Vallejo.

De esta forma, el Gobierno de España ofrecerá de forma gratuita el alojamiento a 5 alumnos que no han podido ser reubicados junto con el resto de sus compañeros en el IES La Laboral de Lardero debido a las carencias de accesibilidad del edificio.

Tanto los alumnos como sus cuidadores se alojarían en el CRMF de Lardero únicamente de lunes a jueves en horario nocturno, aproximadamente entre las 21,00 y las 08,45 horas no precisando servicios de restauración.

En lo que se refiere a las instalaciones -habitaciones, aseos adaptados y espacios para los cuidadores- se ha emitido un informe de viabilidad favorable para poder ofrecer un espacio de 178,46 metros cuadrados dentro del CRMF. Este acuerdo pone de manifiesto la importancia "de una adecuada cooperación" entre las administraciones.