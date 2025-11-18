El Ministerio de Cultura nombra a Miguel Ángel Marín vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Marín López, catedrático de Musicología de la Universidad de La Rioja, ha sido nombrado vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, por parte del Ministerio de Cultural, en atención al prestigio o especiales conocimientos técnicos.

La propuesta de Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha sido publicada por el Boletín Oficial del Estado para un periodo de cuatro años.

El Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música es un órgano colegiado dependiente del INAEM, de carácter representativo y asesor, que canaliza la participación de los sectores culturales de la música, la danza, el teatro y el circo.

Miguel Ángel Marín es doctor en Musicología por la Universidad de Londres y catedrático de Música en la Universidad de La Rioja. Desde 2009 es director del Programa de Música de la Fundación Juan March.

Es autor o editor de una docena de libros, entre los que cabe destacar Joseph Haydn y el cuarteto de cuerda (2009), la edición musical de la zarzuela Clementina para la Boccherini Complete Edition (2013) y la coedición de Instrumental Music in Eighteenth-century Spain (2014) y Remapping the Classics. Haydn, Mozart and Beethoven in Spain in the long Nineteenth Century y El Requiem de Mozart. Una historia cultural.

Actualmente lleva a cabo el proyecto de investigación, del que es coinvestigador principal, titulado 'Transferencia cultural y redes musicales en España a través de las conexiones entre Madrid, Barcelona, París y Viena en el largo siglo XIX', coordinado con la Universidad de Salamanca y que cuenta con 22 investigadores de 11 instituciones nacionales e internacionales.