Ministerio de Cultura premia la labor de las bibliotecas de Cenicero y Pradejón en la campaña de animación a la lectura

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de La Rioja han resultado galardonados por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la XXV edición de los Premios María Moliner.

En concreto, se han reconocido las propuestas presentadas por las bibliotecas de los municipios de Cenicero y Pradejón, a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros a cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 5.555,54 euros.

El objetivo es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

Esta iniciativa presenta una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes. El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.

Los premios María Moliner a los diez mejores proyectos de animación a la lectura son los siguientes:

Muro de Alcoy (Alicante), por el proyecto 'Estima'm entre Lletres/ Quiéreme entre letras'. Villafranca de los Caballeros (Toledo), por el proyecto 'La oralidad y los cuentos clásicos nos adentran en la magia de los bosques'. Ugena (Toledo), por el proyecto 'Palabras que unen'. Suances (Cantabria), por el proyecto 'Biblioteca de Suances, país de las maravillas'. Horche (Guadalajara), por el proyecto 'Biblioteca de Horche: Biblioteca En-cuent-hada'. Alagón (Zaragoza), por el proyecto 'RecoLECTORES'.

Gata de Gorgos (Alicante), por el proyecto 'Todos los caminos llevan a la biblioteca'. Ares (A Coruña), por el proyecto '¡Leer por placer así tiene que ser!'. Lliria (Valencia), por el proyecto 'La participación crea biblioteca y comunidad'. Gelsa (Zaragoza), por el proyecto 'Los infinitos verbos del libro'.

La selección de los proyectos se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.