El Ministerio de Cultura presenta 'Orogenias: el origen del territorio' en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), en colaboración con VACA-Viniegra Asociación Cultura & Arte, ha organizado la muestra 'Orogenias: el origen del territorio'.

Una propuesta expositiva que puede verse desde este viernes y hasta el 25 de octubre en la sala de exposiciones de la Escuela de Patrimonio Histórico del IPCE ubicada en Nájera, con la que se invita a reflexionar sobre la dimensión geológica del paisaje y su influencia en la configuración de las formas de vida y los procesos sociales

En la muestra se presentan fotografías históricas procedentes de los fondos del IPCE junto a las propuestas contemporáneas del fotógrafo Jesús Rocandio y la ceramista María Rico.

Las imágenes de Jesús Rocandio (Logroño, 1958) exploran la relación humana con la escala monumental y, en ocasiones, brutalista del entorno geológico. Por su parte, María Rico (Logroño, 1981) centra su trabajo en la transformación de materiales naturales a través de procesos cerámicos experimentales.

Estas creaciones se presentan junto a una selección de imágenes procedentes de la fototeca del IPCE, que documentan el patrimonio cultural como resultado de la interacción entre el ser humano y el medio geológico, dando lugar a lo que se conoce como paisaje cultural.

Para la exposición han sido seleccionados fondos del archivo Ruiz Vernacci, así como obras de autores como el conde de Polentinos, Otto Wunderlich y Jean Laurent, que reflejan la vida social, la realidad española y los procesos de expansión industrial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente a través de infraestructuras ferroviarias y grandes obras públicas.

El recorrido expositivo se completa con estudios de microfotografía mineral realizados por el IPCE sobre materiales constructivos de los monasterios riojanos de Santa María la Real (Nájera) y San Millán de la Cogolla (Suso).

Estas investigaciones, llevadas a cabo mediante técnicas de microscopía óptica, petrográfica y electrónica de barrido, permiten analizar la estructura y composición de los materiales pétreos, identificar sus procesos de deterioro y contribuir a su conservación.

UNA ESCUELA CENTRADA EN EL PATRIMONIO.

Con esta muestra, el IPCE continúa su programación expositiva orientada a dar a conocer el valor documental y artístico de sus fondos fotográficos, y con la que fomenta la descentralización de sus actividades a través de su sede de Nájera, enclavada en el Monasterio de Santa María la Real, que alberga desde hace 16 años la Escuela de Patrimonio Histórico.

La programación formativa de la Escuela, ya consolidada como un referente en formación de especialistas en protección, conservación y gestión de bienes culturales, se completa así con otro tipo de propuestas que facilitan la difusión del conocimiento y los fondos patrimoniales a todos los públicos.

En concreto, la muestra 'Orogenias: el origen del territorio' propone una mirada compleja y multidisciplinar sobre el paisaje, entendiendo este como resultado de la interacción entre naturaleza, cultura y memoria, y ofrece al visitante una experiencia que integra arte, ciencia e historia en torno a un mismo territorio.