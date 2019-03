Miqui Puig&Associaziones Ciclistica Popolare y 'The Levitans' nuevas confirmaciones de 'Muwi La Rioja Music Fest

Publicado 21/03/2019 13:06:39 CET

'Muwi La Rioja Music Fest' confirma que se suman al cartel Miqui Puig & Associazione Ciclistica Popolare y 'The Levitants', grupo que viene precedido del aval de la crítica como una de las más destacables sorpresas de 2019.

Un cartel que ya tiene peso específico y que servirá para que muchos de los asistentes, los 'muwiers', disfruten de apuestas seguras y descubran nuevos artistas, el fin de semana del 29 de agosto cuenta con nombres como Iván Ferreiro, Ángel Stanich, Viva Suecia, Hidrogenesse, Delafé, Rusos Blancos, Cariño, Ático 8, Aurora & The Betrayers y Bamboo Bebop con estos 12 artistas confirmados MUWI La Rioja Music Fest se convierte por derecho propio en el festival de referencia del verano riojano con una propuesta en la que la música y el vino son protagonistas en los jardines y calados de Bodegas Franco-Españolas y el centro de Logroño.

MIQUI PUIG & ASSOCIAZIONE CICLISTICA POPOLARE

Si hay algo que nadie puede negar es que Miqui Puig ha consagrado su carrera artística a que disfrutemos de la música en cualquiera de sus manifestaciones, desde aquel joven líder de Los Sencillos que con su Bonito es ponía el ritmo a cualquier acontecimiento hasta su participación como jurado en varios talent shows y su reciente participación en OT 2018, en donde fue el encargado de transmitir a los concursantes sus amplios conocimientos sobre la Historia de la Música Contemporánea.

"Culo de mal asiento y fan fatal musical, Miqui Puig jamás descansa, sea como productor, Dj, programador de clubes, presentador de radio ahora, acompañado de la Associazione Ciclistica Popolare lleva tocando guitarras y tambores desde el año 2013 con un repertorio de canciones de amor, barro y motocicletas que aseguran baile y que brindan hits clásicos como joyas en sus actuaciones", ha señalado la organización. Un sonido salpimentado de guitarras, reverberaciones y el sonido North Barcelona british tan propio de Miqui aderezado con unos samplers, puro hedonismo musical para que el disfrute sea máximo.

THE LEVITANTS

Este grupo vallisoletano viene acompañado del éxito de público y crítica, pocas veces concurren ambos pero cuando lo hacen tras un primer disco es que la cosa va en serio. Su reciente fichaje por el mítico sello Subterfuge y la mano de Javier Vielba (Arizona Baby) en la producción de su último álbum, son sin duda una magnífica carta de presentación.

"No son como... No son los nuevos... Son, The Levitants" y "emiten demoledoras cargas de profundidad millennial en forma de canciones -¡ojo!, de himnos- palpitantes, perfectas. Difícil de encasillar su estilo reivindican ser un grupo en un mundo nuevo y ajeno a las reglas de una cultura del rock que ni apenas conocen ni les importan demasiado", ha indicado la organización del Festival.

Hacen música rabiosamente nueva, tan alejada del monotema pseudo-épico del indie nacional como de la fauna que, tal vez, por edad les corresponde: la del trap o el hip hop. Canciones contagiosas de fuego rítmico, vértigo y melodías hirientes de inocencia salvaje forman parte de un repertorio inclasificable, que quizá beba de influencias de The Strokes o Interpol.

Temas como Coimbra, un feliz aldabonazo, que les aseguró miles de seguidores y les sirvió para colarse en varios festivales, como Sonorama, Palencia Sonora, etc y formar parte hace unos días en la gran fiesta de la música pop-rock nacional, La Radio Encendida, organizada por Radio3.

La crítica los señala como uno de los grupos más en forma de la nueva hornada y seguro que en MUWI La Rioja Music Fest dejarán huella de su paso.

