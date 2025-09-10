Una misión institucional a Reino Unido permitirá identificar oportunidades en el sector agroalimentario

Proteínas alternativas o revisión de las temperaturas de conservación y fechas de caducidad son proyectos susceptibles de apoyo
LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una misión institucional a Reino Unido, organizada desde el Sandbox AgriFoodtech y respaldada por los gobiernos riojano y navarro y el CNTA
(Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria) permitirá identificar oportunidades en el sector agroalimentario.
La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha presentado hoy lo que ha definido como una oportunidad
para "conocer de primera mano cómo están respondiendo a nuevos retos centros punteros" junto al director gerente del CNTA, Héctor Barbarin.
El viaje está previsto para los días 22 y 23 de septiembre y, para León, es "una gran oportunidad estratégica para acceder al conocimiento puntero en innovación y en regulación agroalimentaria".
"Hablamos de cómo asegurar que lo que se transforma en nuestra industria agroalimentaria y que, posteriormente, llega a los consumidores, a nuestra mesa, sea más seguro, más sano y más sostenible dentro de un marco regulatorio, flexible y controlado", ha explicado.
También, ha dicho, "de cómo garantizar que nuestras empresas sigan siendo competitivas en un mercado global que está cambiando muy rápido y que se encuentra en estos momentos en un momento decisivo de transformación".
Se trata, ha señalado, de un sector estratégico que se enfrenta a desafíos como el cambio climático, el uso eficiente de recursos, la necesidad de reducir el desperdicio.
Barbarin ha enmarcado en este proyecto "cualquier desarrollo e innovación que esté en la frontera del marco regulatorio" que, ha indicado, es "susceptible de ser apoyado".
Se ha referido a proteínas alternativas pero, también, a nuevos ingredientes que se sumen a los alimentos que ahora no hay y temperaturas de conservación, donde "se puede ver si realmente las fijadas por la legislación son las razonables o pueden variarse, con lo cual habría un ahorro económico y energético".
"Podríamos hablar", ha añadido, "de la revisión de las fechas de caducidad o consumo preferente", donde puede haber, ha visto, "una evolución mucho más individualizada que evite el desperdicio de alimentos, o ayude a reducirlo".
Esta misión cuenta también con la implicación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Eatex Food Innovation Hub.
El objetivo es impulsar la innovación agroalimentaria y consolidar el primer Sandbox AgriFoodtech español, un programa pionero a nivel nacional e internacional que ofrece a las empresas innovadoras un entorno seguro para testar sus productos y procesos; así como estrechar la cooperación entre España y Reino Unido.
Reino Unido, ha explicado la consejera, se ha consolidado como un referente europeo en innovación científica y regulación agroalimentaria, impulsado por un sólido ecosistema de investigación y una agenda activa de reformas.
Desde 2024, ha reforzado su apuesta por nuevas tecnologías alimentarias y herramientas regulatorias innovadoras, como los sandboxes aplicados a proteínas alternativas y productos cultivados.
En este contexto, ha dicho, la visita permitirá identificar oportunidades de colaboración, compartir conocimiento y anticipar modelos que favorezcan la innovación responsable.
PRIMER SANDBOX AGROALIMENTARIO ESPAÑOL
El Gobierno de La Rioja, el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA) presentaron en abril de este año 2025 el primer Sandbox AgriFoodtech de Europa para acelerar la innovación del sector agroalimentario.
Esta iniciativa, implementada y gestionada por Eatex Food Innovation Hub by CNTA, permite ensayar tecnologías, productos, servicios o enfoques innovadores que operan en la frontera regulatoria, generando aprendizajes a nivel regulatorio y sobre el valor añadido de los usos y prácticas actuales.
El Sandbox AgriFoodtech ofrece a startups, empresas y asociaciones del sector un entorno de experimentación donde podrán testar sus innovaciones en productos y procesos dentro de la cadena de valor agroalimentaria.
Los proyectos seleccionados, tanto a nivel nacional como internacional, acceden de forma gratuita a las capacidades científico-tecnológicas de CNTA y de sus colaboradores externos. Además, cuentan con asesoramiento normativo para llevar a cabo las pruebas necesarias destinadas al estudio y/o validación de su producto o proceso innovador.
Con el lanzamiento del Sandbox AgriFoodtech, España se posiciona como líder en Europa en la adopción de este modelo para la industria agroalimentaria. El programa fomentará el diálogo entre la industria y las autoridades regulatorias, acelerando la llegada de innovaciones al mercado bajo un marco normativo sólido.
En 2024, CNTA se integró con FUDin, el centro de referencia en I+D alimentaria de La Rioja, reforzando así su dimensión y capacidades. Tras esta fusión, CNTA cuenta con cinco plantas piloto y laboratorios especializados en diferentes tecnologías alimentarias, consolidándose como el centro tecnológico agroalimentario más relevante de España, con un equipo de más de 280 profesionales.
Esta ampliación permite completar la oferta de soluciones integrales a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria, desde la biotecnología y los procesos industriales hasta el análisis de seguridad y calidad de los alimentos.