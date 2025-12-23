'La M.O.D.A.', 'Sidonie', De Pedro, 'Sanguijuelas del guadiana', primeras confirmaciones de 'Muwi La Rioja Fest 2026'

'La M.O.D.A.', Uno De Los Grupos Del Muwi 2026 - MUWI LA RIOJA FEST 2026

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de MUWI La Rioja Music Fest 2025, que el pasado verano congregó a más de 25.000 asistentes en sus cuatro jornadas, hoy se han presentado los primeros artistas que formarán parte de la 10ª edición del festival, el último fin de semana de agosto de 2026.

Este primer avance de artistas, de la que será la 10ª edición del festival, viene encabezado por una de las bandas más demandados de la escena musical nacional: La M.O.D.A., en la que será su única fecha en La Rioja en 2026

Después de una gira apoteósica, agotando todas las entradas de sus conciertos, llegan a MUWI para hacer disfrutar a todo el público en la cita musical más relevante del verano logroñés.

Con un sonido marcado por instrumentos como acordeón, clarinete, mandolina o banjo y por el arraigo a su tierra, Burgos, el septeto, además de todos sus grandes éxitos, presentará en el festival su nuevo disco, "San Felices". Siempre en constante cambio, y con un directo tan emotivo como enérgico, el grupo se ha consolidado como uno de los proyectos más demandados y en todo un fenómeno fan, llenando grandes recintos y ocupando las primeras líneas de los principales festivales del panorama nacional

Sidonie es sin duda uno de los referentes del pop y rock nacional. Una larga y exitosa trayectoria, plagada de multitud de himnos generacionales, y una puesta en escena arrolladora marca la carrera del trío catalán.

Sidonie regresa a MUWI a hacernos bailar con un repertorio en el que no faltarán todos sus grandes hits, dentro del gira presentación de su último trabajo, 'Catalán Graffiti'. Un grupo en constante evolución y que se mantiene como un nombre fundamental en cualquier gran cita musical

'Sanguijuelas del Guadiana' es otro de los grandes nombres de este primer avance, auténtico fenómeno musical del año, una banda en una progresión constante dentro del circuito de salas y festivales, y que viene respaldado por el enorme éxito de "Revolá", su álbum de debut y que ha sido considerado por la crítica especializada como uno de los discos más importantes del año.

'Sanguijuelas del Guadiana' es el resultado de un regreso a las raíces, una apuesta por la autenticidad y el compromiso con la música y sus sueños.

Depedro es otro de los grandes nombres de MUWI 2026. El proyecto liderado por Jairo Zavala, es una garantía de éxito allí donde actúe. Con el foco orientado en las influencias latinas, los sonidos fronterizos y el tex-mex, la de Jairo es una una carrera de éxito, que ha visto sus discos publicados en más de treinta países, y durante la que ha sido miembro de bandas tan importantes como los estadounidenses Calexico o Amparanoia, además de colaborar con artistas de la talla de Vetusta Morla, Leiva, Santi Balmes de Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Luz Casal o Los Coronas.

La Milagrosa se suma también al cartel de MUWI con su atrevida propuesta de dream-punk con trazas de post-pop. El proyecto nació cuando el cantante y compositor German Gómez-Escolar comienza a explorar un nuevo sonido junto al productor Bernie Calvo (Carolina Durante,Camellos...). Las canciones resultantes tienen un sonido 'dreamy' , 'bedroom' y 'oscuro'que usa ritmos de 'drum machine' para las baterías. La voz principal es grave y cálida, y las letras en español hablan de oportunidades perdidas e inconformismo.

Cierra este primer avance de artistas Travellin' Brothers, una de las formaciones punteras dentro del blues europeo. Han actuado en festivales de referencia, como Cazorla Blues Festival, Hondarribia Blues Festival, Bilbao Blues Festival, Blues Sur Seine en Paris o Cahors Blues Festival también en Francia, la lista es interminable.

Ganadores del "European Blues Challenge 2015" en Bruselas como mejor banda de blues europea. Veinte años, diez discos y más de 1.200 conciertos contemplan a los Travellin' Brothers, una de las bandas más respetadas de la escena blues mundial

La 10ª edición de MUWI La Rioja Music Fest volverá a tener diferentes sedes, entre las que destacan las singulares instalaciones de Bodegas Olarra, wine partner del festival, el Centro de la Cultura del Rioja, la Zona Laurel y su escenario principal, el recinto MUWI-Valbuena en el entorno del Parque del Ebro, que se transformará durante esos días en un gran espacio de encuentro enológico, gastronómico y musical.

Esta próxima edición viene marcada por la reciente nominación de MUWI en siete categorías en los Iberian Festival Awards, entre ellas Mejor Festival, Mejor Activación Turística o Mejor Activación de Marca: El Rayo Olarra.

A todo ello hay que sumar el haber sido Finalista en la reciente gala de los TIIM Awards en la categoría de Mejor Destino Musical del Año, y el ser el único festival a nivel mundial con un Premio Best Of a Mejor Iniciativa Enoturística

Los abonos se encuentran a la venta en www.muwi.es, con un precio actual de 73euros+ g/g. El festival acepta también el pago mediante el Bono Cultural Joven.