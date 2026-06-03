Mónica García acusa a las CCAA de bloquear el acuerdo con los sindicatos médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este miércoles a las comunidades autónomas de estar "bloqueando" el acuerdo con los sindicatos médicos, después de reiterar que "todas las reivindicaciones" que podían ir en el Estatuto Marco "están dentro" del anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros y, por ello, "es la hora" de las CCAA.

"Por eso, vamos a celebrar un Consejo Interterritorial en el que vamos a llevar aquellos elementos que no corresponden ni al Estatuto Marco en el Ministerio de Sanidad, sino que corresponden a las comunidades autónomas", ha apuntado tras la presentación del Plan Calor 2026.

Según ha detallado, entre estos aspectos figuran los límites de las horas de guardia, la jornada de 35 horas, la creación de mesas de negociación propias para los médicos y el complemento para las guardias. También se debatirán "determinadas modificaciones" en la clasificación profesional, para diferenciar MECES 2, de MECES 3, del grupo 8, así como la reducción paulatina de la jornada semanal.

"Aquí nosotros, como cogobernantes del Sistema Nacional de Salud, hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas, que son, por cierto, las que están bloqueando el acuerdo y el consenso con los sindicatos médicos", ha aseverado.

CONTINÚAN LOS TRÁMITES

Mónica García ha subrayado que la intención siempre había sido llevar el Estatuto Marco al Consejo de Ministros, pese a las protestas de los sindicatos médicos porque, si no se hacía, la alternativa era dejar la ley de 2003, que ha "precarizado" y "maltratado" a los profesionales sanitarios.

"El propio Comité de Huelga nos dijo que daba igual si lo llevábamos o si no lo llevábamos, que ellos iban a mantener las huelgas", ha explicado.

A este respecto, ha señalado que la aprobación del texto en primera vuelta por el Consejo de Ministros "es un primer paso", ya que ahora se abre el trámite de información y audiencia pública. "El texto sigue abierto en las próximas semanas y los próximos meses, toda vez que tiene que llegar también al Congreso y ahí se tendrán que incorporar las enmiendas", ha indicado.

Asimismo, ha precisado que el hecho de que los coeficientes reductores para la jubilación no aparezcan en el anteproyecto se debe a que "están en otra ley", la Ley de la Seguridad Social, además de reconocidos en un real decreto. "Esto es lo que hemos hablado muchas veces, no solamente con los sindicatos, sino también con todas las organizaciones. Ya tenemos una ley que regula cómo nos jubilamos en nuestro país", ha zanjado.