Montserrat Bañares asume la preparación del XVII Congreso del Partido Riojano

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Partido Riojano (PR+), Montserrat Bañares, será la encargada de dirigir la preparación del XVII Congreso del Partido Riojano, junto al resto de la dirección del partido.

Sustituye a la vicepresidenta primera, Rita Beltrán, que asumió la dirección de la formación en funciones tras la dimisión de Rubén Antoñanzas como líder riojanista.

Beltrán, que baraja presentar su candidatura a la presidencia del PR+, ha preferido dar un paso a un lado "por honestidad y coherencia". De esta manera, quiere dejar patente que su interés pasa por "no obstaculizar a otras posibles candidaturas y facilitar la transparencia".

Según los estatutos del Partido Riojano, cualquier persona afiliada y al corriente del pago de las cuotas puede presentar su candidatura a la Presidencia de la entidad regionalista.

XVII CONGRESO DEL PARTIDO RIOJANO

El XVII Congreso del Partido Riojano está previsto que se celebre previo a las navidades de 2025.

Actualmente, la formación se encuentra en un periodo transitorio preparando las bases ideológicas y programáticas, así como la línea estratégica que va a seguir el PR+.

Este Congreso se convoca cuatro años después de la anterior convención en la que Rubén Antoñanzas fue reelegido presidente, cargo que asumió en 2016 tras ser designado por la militancia en un congreso extraordinario, relevando a Fernando Gómez, tras lograr consolidar y mejorar la estructura del Partido Riojano.

Antoñanzas contó en su Ejecutiva con Rita Beltrán y Montserrat Bañares, como vicepresidentas primera y segunda, respectivamente, y Julio Revuelta, como secretario general.

Tanto Rita Beltrán como Rubén Antoñanzas prosiguen como concejales en Arnedo y Logroño, respectivamente.