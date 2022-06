Moreno cree que "no procede" nombrar a Pedro Sanz Riojano Ilustre y eso va a "empañar" el acto

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha considerado hoy que "no procede" nombrar al expresidente Pedro Sanz Riojano Ilustre y eso va a "empañar" el acto del Día de La Rioja.

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa, en la víspera del 9 de junio, Día de La Rioja, en un momento en el que se conmemoran los 40 años del Estatuto de Autonomía.

Una efeméride ante la que ha afeado que se le conceda a Sanz, precisamente este año, el título de Riojano Ilustre como expresidente de la comunidad cuando "colea" el trámite judicial por su "chalet-casa de aperos".

Aún así, Moreno acudirá al acto por no "restar importancia" al resto de premiados, a los que ha ensalzado.

Ha comenzado por La Barranca, por su papel en la memoria histórica; a la Universidad Popular, "por generalizar la educación en su sentido más amplio, del conocimiento y el saber". Ambas recibirán la Medalla de La Rioja.

A Carmen Chover, Riojana Ilustre, cuyo papel ha reconocido para la construcción de la democracia; y a la cultura científica en la figura de Javier García, que será Riojano de Honor.

Para Moreno, Sanz será el "vinagre" de los premiados ese día y ha dicho que no sabe, aún, cómo reaccionará cuando salga a recoger el premio, aunque pesará en ella el deseo de que no se estropee el día en conjunto.

Con respecto al Gobierno riojano, quien ha decidido darle el premio, ha dicho que "se han pasado de frenada y ahora no están dispuestos a reconocer que no ha sido acertado" porque "no tenían que haberlo hecho en este cuarenta aniversario" y no todos los años se ha concedido este premio a un expresidente.

En este sentido, se ha referido a las continuas críticas del Gobierno socialista de Concha Andreu a la gestión de Pedro Sanz como presidente de La Rioja.

Moreno, por otro lado, ha celebrado la conmemoración que se celebrará mañana: "Estos cuarenta años es un momento de celebración pero también", ha dicho, "de reivindicación de más avances".

Ha visto "importante profundizar con leyes que desarrollen nuestro Estatuto de Autonomía" y, en este sentido, ha recordado el compromiso de hacer una Ley de Salud "que blinde la sanidad pública frente a las privatizaciones".