Moreno (IU-UP) ve "decepcionante" y "más de lo de siempre" el discurso de Capellán, "sin una sola mención a lo público"

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha calificado este martes como "decepcionante" y "más de lo de siempre" el discurso de investidura del candidato a la Presidencia de la comunidad, el 'popular' Gonzalo Capellán, en el que ha criticado que "no ha habido ni una sola mención a lo público".

En una primera impresión tras finalizar la intervención de Capellán, en la primera jornada del Debate de Investidura, Moreno ha reseñado que "es bastante decepcionante el discurso del futuro presidente del Gobierno, más que por lo que dice, por lo que no dice, hay palabras que han brillado por su ausencia".

Así, ha señalado que "hay una palabra tan fundamental y que representa tanto a nuestra sociedad como es la de trabajadores y trabajadoras, ha estado ausente absolutamente del discurso, solo se ha preocupado por las empresas, por la economía muy someramente y desde luego, ha olvidado en la creación de empleo un problema tan grave como es el de la siniestralidad laboral".

También ha dicho que "resulta bastante triste no escuchar nada de servicios públicos". "Hablar de educación, hablar de sanidad, hablar de servicios sociales y en ningún caso hacer una referencia a lo público. Lo que nos preocupa es lo que no ha dicho, ni una sola referencia a lo público. Lo que está manifestando es que la política va a ser más de lo de siempre. La política de los recortes, de las privatizaciones", ha recalcado Moreno.

Además, en sus palabras, el candidato "hacía referencia a escuchar a la gente, decía que había tenido centenares de reuniones con las asociaciones y con los movimientos sociales de nuestra comunidad, pero no ha debido escuchar bien, porque desde luego no ha prestado ni una sola atención a los mecanismos democráticos y de participación en nuestra comunidad y en nuestro país".

Ha citado, en este sentido, a las asociaciones, el Consejo Económico y Social recuperado por cierto en esta Legislatura, la defensora del Paciente también recuperada, y los propios sindicatos de trabajadores y trabajadoras, ni una sola mención". "Ha hecho referencia a la Federación de Empresarios, eso sí, pero para nada a la mayoría de nuestra sociedad", ha lamentado.

Igualmente, se ha referido Moreno a que el candidato "ha hablado de infraestructuras sin hacer una sola mención a las infraestructuras de los servicios públicos, a las de la educación, ni una mención al Hospital de Calahorra en el ámbito de la salud, ni una sola mención al nivel de recursos que se van a destinar a la Atención Primaria".

"Dice que va a impulsar la Atención Primaria, pero no ha dicho cómo y qué recursos va a destinar. Y si va a cumplir el mandato de la OMS, que requiere de un 25% del presupuesto de salud para nuestra Atención Primaria. Ni una sola mención tampoco a la salud mental en el ámbito de la sanidad o la incorporación de lo social en el ámbito de nuestra sanidad pública", ha dicho.

Por eso, ha considerado la portavoz de UP-IU que el candidato del PP ha venido a decir que "no queremos servicios públicos, queremos nichos de negocio". "Y ahí nos va a tener desde luego enfrente. Queremos proteger los derechos de los riojanos y de las riojanas y no sólo el crecimiento económico que no incida directamente en la justicia social", ha finalizado Henar Moreno.