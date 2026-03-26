Muere un hombre de 42 años en un accidente de tráfico en la N-111 en Albelda de Iregua

Un hombre muere en un accidente de tráfico en Albelda de Iregua - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha fallecido de madrugada en un accidente de tráfico, que se ha producido a las 02,53 horas, por salida de vía, a la altura del kilómetro 313,9 de la N-111, en el término municipal de Albelda de Iregua, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado alos Bomberos de Logroño, a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y al servicio de mantenimiento de carreteras.

La Delegación de Gobierno ha señalado que la persona ha resultado herida grave, siendo trasladada al Hospital San Pedro, donde ha fallecido a las 05,54 horas.