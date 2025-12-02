Muere un joven de 30 años, vecino de Haro, tras salirse su vehículo de la N-232

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 30 años, vecino de Haro, ha fallecido en la noche de este martes al salirse su vehículo a la altura del kilómetro 448 de la carretera N-232, en el término municipal de Rodezno, según ha informado SOS Rioja 112.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente sobre las 21.45 horas. Hasta el lugar del suceso se trasladó una patrulla de la Guardia Civil junto a un médico, que confirmó el fallecimiento.

La Guardia Civil ha abierto las diligencias correspondientes.