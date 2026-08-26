Muere la periodista riojana Teresa Alonso de Hojas, impulsora de la Asociación de la Prensa de La Rioja

Teresa Alonso de Hojas, periodista fallecida - APR

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) ha informado de la muerte de la periodista Teresa Alonso de Hojas. En la nota de prensa, han señalado que "un cáncer traicionero contra el que no se ha podido hacer nada se la ha llevado a los 70 años. Mujer referente en el periodismo riojano y una de las voces más influyentes de la radio en nuestra región, Teresa no se conformó con defender nuestra profesión desde los micrófonos de Radio Rioja, sino que siempre sacó tiempo para trabajar por el colectivo desde esta Asociación de la Prensa que tanto le debe".

"Siempre contundente y precisa, brújula profesional para varias generaciones de periodistas, Tere es el ejemplo perfecto de todo lo que se puede conseguir con el buen desempeño del periodismo: una carrera exitosa, beneficios para la profesión y la posibilidad de cultivar grandes amistades dentro del colectivo", ha añadido la APR.

Teresa Alonso de Hojas y "su inseparable compañera y amiga Ana González fueron las primeras periodistas tituladas de Radio Rioja Cadena SER donde durante 38 años Tere ejerció el oficio que tanto amaba hasta su prejubilación". Paralelamente formó parte desde sus inicios en la profesión de la primera junta de la Asociación de la Prensa del actual periodo democrático que presidió Luis González de Garay y que fue la directiva que reactivó la Asociación y la convirtió en lo que hoy conocemos.

En el Primera Plana con el que la Asociación homenajea a sus asociados en el momento de su jubilación, Ana González recordaba sus primeros años juntas en Radio Rioja donde ambas aprendieron las bases del oficio arropadas por los profesionales de la casa. "Después yo me fui a TVE y ella siguió en Radio Rioja, donde ha hecho de todo, ha sido de todo y ha disfrutado y sufrido por todo".

"La radio fue su pasión, por eso incluso ya jubilada ha seguido colaborando con su casa radiofónica, al igual que con la de los periodistas, lo que le permitían sus viajes familiares a Australia donde reside su otra gran pasión, su hija Clara", señalaban.

También recogía aquel texto de su jubilación su dedicación al colectivo no solo como vocal de varias directivas que modernizaron la Asociación llegando a construir la actual sede que justo este año celebra su 25 aniversario, sino también como asociada de base. "Disfrutamos entusiasmadas junto con otros compañeros recién llegados como nosotras (Luisen, Chefo, Montse, Luis) con el relanzamiento de la Asociación de la Prensa de La Rioja que hoy te rinde este homenaje. Buscamos sede, presencia en la sociedad riojana, tener voz junto con otros colectivos. Dejamos constancia de la necesidad del Periodismo y poco a poco, nuestro trabajo y el de otros nos ha traído hasta aquí, hasta esta Casa de los Periodistas, lugar de encuentro y de debate".

"Referencia radiofónica, periodista comprometida y una gran persona, elegante pero sencilla, imponente pero servicial, inteligente y lista pero muy amorosa, Teresa era la voz honesta que nos contó a varias generaciones lo que ocurría" y así lo recordábamos entonces en aquel texto. "La Tere ha contado y vivido lo extraordinario combinándolo, como diría Georges Perec, con lo "infraordinario", los grandes acontecimientos con las pequeñas historias, que son las más en ciudades como ésta, intentando ser honesta en su oficio y en la vida...Creo, mi querida Mari Tere, que has hecho "honestamente" lo que te tocaba, porque además no te quedaba otra. Como vuelve a decir Kapuscinski, "para ser periodista hay que ser buena persona" y eso, querida Mari Tere, lo has cumplido a rajatabla".

La Asociación de la Prensa de La Rioja "pierde con su partida una mano de las que se arremangan y una fuente de buenos consejos". Desde aquí "trasladamos el pésame a su familia y millones de amigos y, en especial, a su marido Carlos, a su hija Clara y a Leo y Lucas, esos nietos que tan feliz la hacían. Y a nosotros mismos, conscientes de cuánto perdemos".