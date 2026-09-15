Una muestra de cortos realizados por jóvenes de 15 a 25 años reflexionará sobre '50 años de España en libertad'

Un concurso de cortos para jóvenes de 15 a 25 años reflexionará sobre '50 años de España en libertad' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una reflexión, dirigida especialmente a jóvenes de entre 15 y 25 años, sobre los '50 años de España en libertad' es el principal objetivo de la muestra de cortometrajes que se va a celebrar, dentro de las actividades del programa con el mismo nombre que desarrolla desde el año pasado el Gobierno de España, y que, en este caso, se integrará en el festival 'Octubre Corto'.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el director de 'Octubre Corto', Chechu León, han dado cuenta este martes de esta iniciativa, a la que desde hoy mismo, y hasta el próximo día 15 de octubre -fecha de comienzo del festival- se pueden enviar ya los trabajos.

Como ha señalado Arraiz, '50 años de España en libertad' ya comenzó sus actividades el año pasado "para un público más general", con la finalidad principal de "acercar nuestra historia más reciente a la ciudadanía".

Se trata, ha abundado, de "poner en valor los avances que han supuesto estos últimos 50 años en España, invitándonos a mirar con orgullo lo que hemos conseguido como sociedad y al mismo tiempo también pensar en un futuro que queremos que se siga construyendo", reconociendo "el esfuerzo de generaciones de españoles y españolas que han hecho posible que hoy vivamos en una democracia y que tengamos derechos y libertades muy consolidados".

Algo a lo que ha unido, además, que "hay que recordar que tenemos que cuidar de esos derechos y libertades para mantenerlos", porque, en sus palabras, "en este país muchas veces tendemos a olvidar lo conseguido", por lo que ha valorado iniciativas como este programa "que nos van a permitir compartir nuestra historia y conocer este pasado nuestro tan cercano y sobre todo poner en valor todo lo que hemos avanzado y el esfuerzo que ha supuesto".

Una tarea que, en especial, se dirige este año a los más jóvenes, y que ya se ha empezado a desarrollar con algunas actividades, como la realizada el pasado 14 de agosto en Calahorra, bajo el título 'Democrazia' "que fue un gran éxito de participación", y que proseguirá más adelante "con otras acciones que no vamos a detallar aún, pero que van a contar con grandes nombres de nuestra cultura".

CORTOMETRAJES.

Ahora, la actividad más inmediata será esta muestra de cortometrajes, que van a estar realizados con dispositivos móviles, "pero -ha afirmado la delegada- como una oportunidad para que puedan reflexionar sobre estos 50 años de libertad de una manera diferente, con métodos actuales con los que ellos están muy familiarizados y que controlan".

Chechu León ha recordado por su parte que "ya el año pasado colaboramos con la Delegación en un pase de cortos en medio rural", con la proyección de cuatro trabajos centrados también "en los 50 años de libertad y en cómo ha mejorado nuestra sociedad desde entonces".

Una iniciativa que "fue un éxito", lo que les ha motivado a organizar esta nueva acción ya dentro del festival que, en este caso, "con unas bases muy sencillas", está dirigida "a jóvenes de 15 a 25 años; con temática centrada en esos 50 años de democracia, sobre aspectos como la igualdad, la libertad, los derechos LGTBi, la sanidad o la educación".

Serán cortos de máximo cuatro minutos, rodados con teléfono móvil "en formato horizontal, vertical o incluso cuadrados", que deberán entregarse "desde ya y antes del 15 de octubre", fecha en la que comienza el festival, a travé de email con todos los datos del autor, título, sinopsis o ficha técnica.

El certamen está coordinado por el cineasta riojano Luis Arrojo, que, junto con miembros de la dirección de 'Octubre Corto', otorgarán un premio de 400 euros que se entregará en la gala final del festival, "junto al resto de los premiados" de este certamen que cada año se celebra en Arnedo.