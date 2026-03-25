Una mujer de 26 años trasladada al San Pedro tras ser atropellada en Avenida de Burgos en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras ser atropellada por un turismo, a las 18,14 horas, a la altura del número 5 de Avenida de Burgos en Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.