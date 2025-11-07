Una mujer de 40 años trasladada al San Pedro tras ser atropellada en Logroño

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años ha sido trasladada al hospital de La Rioja San Pedro tras ser atropellada, a las 15,54 horas, en la parada de autobús de la calle Avenida de Zaragoza, de la capital riojana, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares han informado del suceso. Desde este Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han informado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender a la accidentada.

No ha sido el único el atropello en vías riojanas, ya que a las 10,06 horas, también lo ha sido un hombre de 86 años en Haro. Concretamente, ha sido atropellado en la calle Virgen de la Vega, siendo trasladado al Centro sanitario de la localidad.