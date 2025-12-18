Una mujer de 41 años es trasladada al San Pedro tras colisionar un turismo y un camión en la rotonda de la calle Chile

   LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 41 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras la colisión entre un turismo y un camión en la rotonda de la calle Chile de Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 12:00 horas, un particular ha alertado a SOS Rioja de una colisión entre un turismo y un camión en la LO-20 en la rotonda con la calle Chile de Logroño.

   Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

