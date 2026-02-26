Una mujer de 48 años atropellada en General Urrutia de Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Logroño de 48 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras ser atropellada, a las 11,47 horas, por un turismo a la altura del número 67 de la calle General Urrutia de la capital riojana, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.