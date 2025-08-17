Una mujer de 51 años se enfrenta a dos años de cárcel acusada de apropiarse de una carretilla junto con su exmarido

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 51 años, A.B, se enfrenta a una petición de dos años de cárcel, por parte del Ministerio Fiscal, acusada de apropiarse, junto con su ahora exmarido, una carretilla.

Según el escrito de la acusación pública, la mujer actuó "guiada por un ánimo de enriquecimiento patrimonial", de acuerdo con su exmarido, contra el que ya se formuló escrito de acusación en la presente causa.

Los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2021, cuando el administrador de una empresa de carrocerías del Polígono El Sequero, de Arrúbal, le dejó al exmarido de la acusada, una máquina carretilla elevadora para realizar unos trabajos.

El exmarido se llevó la máquina hasta una nave en Agoncillo, cuya administradora única era la entonces esposa, y ahora acusada, con la que se había puesto de acuerdo.

En marzo del año 2022, en un registro de la nave de Agoncillo, autorizado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño, se encontró que estaba vacía.

La máquina, pese a los múltiples requerimientos, no ha sido devuelta al legítimo dueño, y está valorada en 15.000 euros.

El Fiscal acusa a la mujer de un delito menos grave de apropiación indebida. Le pide dos años de cárcel e indemnizar al dueño de la carretilla con su valor.