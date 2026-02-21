Una mujer de 73 años es trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un atropello en Santo Domingo de la Calzada

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 73 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un atropello en Santo Domingo de la Calzada, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 14:24 de hoy, el Centro de Emergencias ha recibido aviso de un atropello en el Paseo de los Molinos en el municipio de Santo Domingo de la Calzada.

Desde el SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.