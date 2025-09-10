Una mujer, herida al colisionar dos turismos en Nájera

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida a última hora de esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Nájera, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informacines, sobre las 13,02 horas de este miércoles, un particular ha avisado a SOS Rioja de una colisión entre dos turismos en la calle Espinos de la localidad de Nájera.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Policía Local y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 46 años ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al Centro de Salud de Nájera.