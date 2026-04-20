Una mujer, trasladada esta mañana al San Pedro tras ser atropellada en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser trasladada esta mañana al Hospital San Pedro de Logroño, tras haber sufrido un atropello en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,50 horas de este lunes, varios particulares han alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por atropello a un mujer, en el parking del Centro Comercial Parque Rioja, en la calle de Las Tejeras de la ciudad.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herida una mujer de 45 años, vecina de Villamediana de Iregua, que ha tenido que ser trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.